Felelős és takarékos gazdálkodást kívánt a 2023-as év, így lesz ez 2024-ben is. A fapiaci keresletcsökkenés ellenére kiváló munkát végeztek a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársai, amiért Bugán József vezérigazgató köszönetet mondott a társaság hagyományos évértékelőjén. A szakterületek vezetői beszámoltak a fahasználat, a vadgazdálkodás az erdőművelés eredményeiről és a 2024-re tervezett feladatokról - olvasható a Szombathelyi Zrt. beszámolójában.

A közösségi oldalon közzétett bejegyzésből kiderül: Zambó Péter, az Agrárminisztérium államtitkára kifejtette, hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. országosan is kiváló munkát végzett. A „Gondolatok az erdő- és vadgazdálkodás jövőjéről” címet viselő előadásában pedig beszélt arról, hogy az állami erdészeti társaságok nem pusztán erdőgazdálkodást, hanem az annál lényegesen többet jelentő erdőkezelést végeznek, amelyben benne van az ökoszisztéma szolgáltatás, az ökoturisztika, a klímavédelem, a szénmegkötés. Az erdő alapú gazdaság szerves része a cégcsoport. Az élő erdő a társadalom minden tagjának nyújt valamilyen szolgáltatást. Az ágazat a jövőért dolgozik. A kormányzati szándéknak köszönhetően mára 25,4 százalékra nőtt Magyarországon a fával borított terület aránya. A növekedést jelentős támogatások és szemléletformáló programok is segítik. A Településfásítási Program keretében eddig már 56 ezer sorfát ültettek el országszerte és folytatódik az Újszülöttek Erdeje Program is.

Az Agrárminisztérium főosztályvezetői, Szentpéteri Sándor, Kovács Ferenc és Nagy Bálint erdészeti, pályázati és vadgazdálkodási témakörökben adtak tájékoztatást. Dr. Borovics Attila, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének főigazgatója „Mitigáció és alkalmazkodás az erdőiparban” címet viselő előadásában pedig a klímaváltozás lassításának lehetőségeiről beszélt.