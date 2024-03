Cukorbeteg - már lassan népbetegség?

A magyarországi lakosok évente átlagosan 40 kiló cukrot fogyasztanak fejenként, ami naponta 11 dekagrammot jelent. Magyarországon több mint 1 millió 200 ezer cukorbeteg él. Riasztó tendencia, hogy a KSH adatai szerint a felnőtt cukorbetegek 100 lakosra jutó száma 20 év alatt megháromszorozódott. Így kijelenthető, egyre több embert érint a probléma, a diabétesszel küzdőknek speciális étrendet kell követniük. Adódik a kérdés: ezt a kínálat kialakításánál mennyire veszik figyelembe a szombathelyi vendéglátóhelyeken. Elérhető-e cukorbetegek számára ajánlott menüsor az éttermekben, kifőzdékben?

Ezeket a süteményeket cukorbetegek is bátran ehetik

Fotó: Szendi Péter

Barbarát négy éve diagnosztizálták

Barbara négy éve kapta meg a cukorbetegségéről a diagnó­zist. Azóta teljesen elkerüli a cukrot, a magas glikémiás indexű ételeket, a fehér lisztet, szigorú étrendet kell követnie ahhoz, hogy ne jusson el a mindennapos inzulininjekciózás fokára a betegsége.

– Nagyon oda kell figyelnem arra, mit eszem. Általában a kollégák közös ebédre invitálnak hétköznaponként, viszont nehéz találni Szombathelyen olyan éttermet, ami kifejezetten cukorbetegeknek készült menüt is kínálna – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Barbara.

Fontos megjegyezni, hogy a vendéglátókat évek óta jogszabály kötelezi arra, hogy az általuk kínált ételek allergiát és intoleranciát okozó összetevőiről pontos tájékoztatást nyújtsanak. Az étlapokon a többi között kötelező feltüntetni a glutén-, a laktóztartalmat, a mogyoróféléket, a halat. A cukor nem tartozik a besorolásba, ezért mindig külön kell érdeklődni arról, hogy egy fogás tartalmaz-e cukrot vagy sem.

Éttermeknél érdeklődtünk

Felhívtunk hét szombathelyi éttermet, ami ebédmenüt is kínál, illetve átnéztük a kínálatukat. A legtöbb esetben valóban nem találtunk kifejezetten cukorbetegek részére ajánlott ételeket, inkább a fitnesz és a kímélő megnevezésekkel találkoztunk, ami sok esetben tényleg nem tartalmaz cukrot, de találkoztunk olyannal is, amikor a fitneszmenü aszalt szilvás csirkemellet jelentett, amit a fruktóz miatt egy cukorbetegnek ajánlatos elkerülni. A hét étteremből kettő helyen tudtunk volna teljesen cukormentes ebédmenüt kapni.

– A legtöbben nem kifejezetten cukormentes ételeket kérnek, hanem fogyókúra miatt valami kevésbé zsíros és megterhelő menüt választanak. Az italok között nagyon népszerű a zero változat, de ételeknél kevesen érdeklődnek teljesen cukormentes verzió után – tudtuk meg egy szombathelyi kifőzde munkatársától. Megerősítette ezt egy másik szombathelyi étterem vezetője is, aki megosztotta velünk: tapasztalata szerint inkább a glutén- és laktózmentes ételeket keresik a hozzájuk betérők, de ezeket egyébként is kötelesek feltüntetni az étlapon.

Mindegyik étteremben készségesen tájékoztattak a menük összetételéről és cukor­tartalmáról, de kifejezetten cukorbetegeknek szánt menüt valóban nem kínált egyik vendéglátóhely sem – derült ki körkérdésünk eredményeként.

– Többször elindultam a kollégákkal ebédelni és elég kellemetlen volt vándorolni étteremről étteremre miattam, mire megtaláltuk azt a helyet, ahol teljesen cukormentesen étkezhettem. Erről már le is mondtam, szerencsére van lehetőség az ilyen betegséggel élőknek menüt rendelni országos ételkiszállító cégektől, érdekes, hogy ezek a vállalkozások kínálnak kifejezetten cukorbetegek részére külön menüsort. Az ételfutár már jó barátom – zárta gondolatait Barbara.