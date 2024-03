Károlyi Gyula, Magyarszecsőd polgármestere az útavatáson hangsúlyozta: a település sokat lépett előre, az elmúlt egy évtizedben számos fejlesztést meg tudtak valósítani, ezek közül a mostani útfelújítások is nagy jelentőségűek a falu életében. A Kossuth Lajos utca aszfaltozása a Magyar Falu Programból valósult meg, a települést a Rába folyóval összekötő külterületi szakasz rendbetételére pedig a Vidékfejlesztési Programból nyertek forrást.

-Eredményes időszak van a hátunk mögött, az elmúlt bő tíz évben közel 800 millió forint támogatás érkezett Magyarszecsődre, ez egy négyszáz fős település életében igencsak meghatározó. Felújítottuk a ravatalozót, a faluházat, belterületi utakat tettünk rendbe, játszóteret építettünk, emellett megvalósult a szennyvíz-beruházás is. A magyar kormánynak köszönhetően voltak, vannak pályázati lehetőségek a települések számára, az önkormányzatok feladata, hogy ezeket kihasználják. Mi igyekeztünk élni ezekkel a lehetőségekkel - mondta a polgármester, aki arról is tájékoztatott, hogy jelenleg is van beadott pályázatuk: hét településsel konzorciumban 50 millió forintra nyújtották be igényüket a Területi Operatív Program kiírására, emellett a Magyar Falu Programban is pályáztak a szabadidőközpont és a sportöltöző felújítására.

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő így fogalmazott: jó ránézni a felújított útszakaszokra, mert egészen más az összkép, mint a beruházás előtt. - Az esztétikum mellett azonban meg kell említeni a biztonságot is az utak kapcsán, hiszen a felújítással nőtt a komfort- és a biztonságérzet. A jövőben is szorgalmazni fogom, hogy legyenek utakra pályázatok, mert az ilyen jellegű beruházások minden településen fontosak - fűzte hozzá végül a képviselő.