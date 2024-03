Üde zöld virágbibével a kezében fogad Enyingi László szerda reggel a táplánszentkereszti gyümölcsösben. Egész éjjel virrasztott a család többi tagjával együtt, de fáradságnak a jelét sem mutatja. Izgalmas percek ezek: –napfeltelte után kell néhány óra míg kiderül, miként dolgoztunk. Ezt most megúsztuk, ha elfagyott volna, barna lenne – mondja.

Néhány hete arról szóltak a hírek, hogy az idén már várható fagy

Forrás: Cseh Gábor

A rózsaszín virágba borult ültetvény gyönyörű látványt nyújt, az elmúlt órák küzdelmeiről csak a vashordók árulkodnak. Enyingi László beavat a részletekbe: a gyertyának valót maguk készítik, a hagyományos viaszt felolvasztva a négyszögbe hajtott kartonpapír közé öntik. Ma már készen is árulnak ilyet, de úgy jóval többe kerül. A kisebb hordók 8-10 órát égnek 80 centiméteres lángon, csak ilyenből több százra van szükség. Az ültetvény szélét szorosan körberakják: a meleg légfüggönyt képez, és nem szökik be (olyan gyorsan) a hideg. Mindig ezeket gyújtják meg először – most kedden 23 órakor jött el ez a pillanat. Sokat segít a jégháló is, de mindezek ellenére szerda hajnalban (4 óra tájékán) tovább csökkent a hőmérséklet: a sorok közötti gyertyák egy részét is meggyújtották. Így sikerült a kinti –5 fokot –0,3 fokig megemelni. A szakember rámutat: - 2 foknál már tíz, -4 fok alatt pedig mintegy százszázalékos a fagykár. Körülbelül két hét múlva a virág ledobja a csészeleveleit is, a növény érzékenysége ezután tovább nő.