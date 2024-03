A megyei horgászversenyeken való indulás felnőttek számára kategóriától függetlenül nevezési díj megfizetésével lehetséges. Ifjúsági kategóriában azok indulhatnak, akik december 31-ig nem töltik be a 19. életévüket, számukra a versenyzés továbbra is ingyenes. Fontos továbbá: a hobbi horgászok úszós és fenekes módszer is használhatnak, míg a versenyzőknél kizárólag az úszós módszer megengedett.

Azok a horgászok, akik a szövetség valamely tagegyesületében váltották ki engedélyüket és neveznek a szövetség által kiírt Vasi Vizeken kupákra, automatikusan részt vesznek a XV. alkalommal meghirdetett "Vas Vizek Legjobb Sporthorgásza” elnevezésű versenysorozatban. Ebbe hobbi kategóriában a május 1-i kerkafalvi, a május 26-i gersekaráti, a június 2-i lukácsházi és a június 15-i püspökmolnári verseny tartozik bele. Versenyző kategóriában indulóknál pedig a kerkafalvi és gersekaráti helyszínen született eredmények melletti a június 2-i, illetve a szeptember 21-22-i lukácsházi verseny helyezéseit veszik figyelembe.

A kategóriák szezon végi győztesei elnyerik a vándorserleget és a "Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza 2024” címet. Továbbá a versenyző és hobbi kategóriák első helyezettjei egy a 2025.évre érvényes éves területi jegyet nyernek a Szövetség kezelésében lévő horgászvizekre, egyéb értékes ajándékok mellett. A felnőtteken kívül feltétlenül számítanak a gyermek és ifjúsági horgászokra is. Minden versenyen külön díjazzuk a 18 éves korig a hobbi ifjúsági kategóriában indulókat is.

Megyei Egyéni Utánpótlás Bajnokságot is hirdetett a szövetség, az egynapos versenyt a Megyei Csapatbajnoksággal párhuzamosan rendezik szeptember 21-én az Abért-tavon. Az ifi bajnokságon a Vas Megyei Horgász Szövetség valamely egyesületében tagsággal rendelkező utánpótlás (U25) korú versenyzők indulhatnak. Részt vehetnek az U25-ös korosztályból mindkét nemből azok, akik a bajnokságot megelőző év december 31-ig nem töltötték be 25. életévüket.

Június 23-án a Celldömölki-tavon tartják a megyei Ifjúsági Horgászviadalt ezúttal két kategóriában, melyek az ”Előnevelt” (10-14 éves) és az ”Egynyaras” (14-18 éves) fantázia nevet viselik.

A versenyekre való regisztrációs felületet már elérhető a www.vasivizeken.hu oldalon az események-versenyidőpontok menüpontban.