Szombathelyi MJV közleményében tájékoztatta lapunkat, hogy március 25-én városi forrásból elkezdődik az Akacs Mihály utca Hargita és Szűrcsapó utcák közti szakaszának felújítása, érintve a Hargita és Akacs Mihály utcák kereszteződését is. A munkálatokról Horváth Soma, a 4. számú választókörzet képviselője és városüzemeltetésért is felelős alpolgármester a kivitelezővel egyeztetett a helyszínen, ahol elhangzott: a napokban kiértesítik az érintett lakókat az útfelújításról és az ezzel járó korlátozásokról is.

A munkálatok várhatóan - az időjárás függvényében - 6 hét alatt teljesen befejeződhetnek, addig a járművel közlekedők lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt. A gyalogos közlekedés a munkálatok alatt továbbra is zavartalan marad.