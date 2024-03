A faültetést követően kezdődhetett meg a gyümölcsoltás, melyben a Zala vármegyei Vadkörte Gyümölcsész Kör tagjai segédkeztek a nemzeti park munkatársainak. Megyénk különböző pontjairól, sőt még Székesfehérvárról is érkeztek vásárlók Csákánydoroszlóba – ki maga hozta, más a szervezők által gyűjtött oltóvesszőt oltatta be – az oltáshoz szakmai segítséget is kaphattak a kilátogatók. Az oltáson, valamint a gyümölcsfák és oltványok vásárán túl kézműves vásár, alma-szőlő pálinkakóstoló, filmvetítés és játszósarok várta a vendégeket, akik a a szép, tavaszias időt kihasználva vezetett sétát tehettek a Vízi Vándorok sétányán is.