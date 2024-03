Újabb rendkívüli sajtótájékoztató témája volt a szombathelyi óvodapedagógusok havi bruttó bére. Múlt pénteken Illés Károly fideszes frakcióvezető hívta fel a figyelmet Maruzsa Zoltán levelére hivatkozva arra: míg az óvodapedagógusok országos átlagbére havi bruttó 630 ezer forintra emelkedett, a Szombathely városa által fenntartott óvodákban ez az összeg csupán 582 ezer forint.

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott kedden László Győző

László Győző a városháza előtti rendkívüli tájékoztatóján azt megerősítette: a szombathelyi óvodapedagógusok bérfejlesztésére megközelítőleg 589 millió forintot kaptak - ez egybecseng azzal, amit Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár írt levelében Nemény András polgármesternek. Az oktatásért is felelős alpolgármester kedden arról beszélt: a megkapott többlettámogatás az óvodapedagógusok bérfejlesztésénél a törvényi minimumot sem fedezte, ahhoz még 3 millió forintot hozzá kellett tennie az önkormányzatnak.

Intézményi kalkulációkra hivatkozva közölte: 162 millió forinttal több forrásra lett volna szükség a 32,2 százalékos bérfejlesztés teljesítéséhez Szombathelyen. A politikus visszautasította azt, hogy visszatartották volna az óvodapedagógusoknak járó pénzeket, szerinte aki mást mond, hazudik. Szerinte politikai haszonszerzésről szól az ügy.

Kérdésünkre, ha 162 millió forintra lett volna szükség, miért csak 60 millió forintot kért a bérfejlesztés finanszírozására Nemény András polgármester az államtitkártól, László Győző úgy válaszolt: - Születtek különböző szakmai ajánlások a Nemzeti Pedagóguskar részéről is, és ezen ajánlások alapján szerettünk volna egy arányosabban közelítő, de a 32 százalékot még mindig el nem érő rendszert bevezetéséhez többletforrást szerezni. Majd úgy folytatta:

Ha mindenkinek tényleg odaadták volna a 32,2 százalékhoz szükséges béremelést, akkor minek van szükség szakmai ajánlásokra? Mi az, amiben Maruzsa államtitkár tőlem proaktív hozzáállást vár, ha nekem annyi lenne a dolgom, hogy ezt a pénzt továbbutaljam, és nincs vele semmi további történetem?

László Győző kitért arra is: más városokkal is felvették a kapcsolatot, és elmondása szerint azok esetében is a minimális vagy ahhoz közeli összeg érkezett meg.