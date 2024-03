A megyés püspök kéri ezért a paptestvéreket és az egyházmegye hívő közösségét, hogy teljes bizalommal forduljanak a tiszteletre méltó bíboros felé. Hasonló képelhelyezésekre más templomokban is van lehetőség, csak azt kell kerülni, nehogy oltárképnek látsszon a kitett ábrázolás, lehetőség szerint oldalhajóba vagy oldalkápolnába tegyék, semmiképpen ne a templom szentélyébe. Virágokat, koszorúkat, imaszövegeket lehet mellé tenni, de fogadalmi tárgyakat a boldoggá avatásig nem.

A bíboros sok szálon kötődik az egyházmegyéhez

Amint Perger atya felidézte: Mindszenty bíboros alakja sok szálon kapcsolódik az egyházmegyéhez. Csehimindszenten született, Szombathelyen a premontrei gimnáziumba járt, az itteni szemináriumban készült a papi hivatására. Azután Rábapatyon lett káplán, majd Zalaegerszeg plébánosa volt. 34 plébánia vagy lelkészség, 8 egyházi iskola és 3 kollégium alapítása fűződik a nevéhez, de alapított idős otthont is. Minden évben 35 rászoruló diák taníttatását finanszírozta.

A Notre Dame nővérek segítségével leánygimnáziumot hozott létre. A diktatúra idején védte az üldözötteket, szót emelt a jogaitól teljesen megfosztott zsidóság érdekében, küzdött a háború okozta borzalmak minimalizásáért, az egyház szabadságáért, az egyházi iskolákért, a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásáért, az erkölcsi értékekért, Istenért, egyházért, hazáért. Mindszenty a hit ragyogó tanúja volt a vérzivataros 20. században. Tisztelete segíti az általa hűségesen szolgált hívő közösség, szeretett szülőföldje és az egész magyar nép megszentelődését, valamint boldoggá avatásának mielőbbi megvalósulását.

A szentmisén Mindszenty utóda és rokonai is részt vettek

Dr. Székely János a misén elmondta: hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért.

A szertartáson részt vett Márfy Gyula nyugalmazott érsek, aki Veszprémben Mindszenty utóda volt, Pehm László kanonok, Mindszenty rokona, és más rokonok is eljöttek Csehimindszentről, Csipkerekről és szombathelyről – őket a püspök külön köszöntötte.

Mindszenty pásztor akart lenni, mindig a szegényeket, gyengéket segítette

A szentmise során felelevenítette a családtörténetet is, beszélt Mindszenty édesapjáról, aki a falu közbírája és közgyám volt, bátor, egyenes, hazáját szerető ember, aki sokat mesélt a fiának Hunyadiról, Kinizsiről, Zrínyiről is; az édesanyjáról, aki hat gyermeket hozott a világra, elsőként egy fiút, Józsefet, aztán öt lányt, akik közül kettő érte meg a felnőttkort. Mindszenty nagyon szerette és tisztelte az édesanyját, róla gyönyörű dolgozatot is írt. Felnőve sohasem felejtette el a szegénységet, hogy honnan jött.

Puritán módon élt, mindenkinek segített, akinek csak tudott – ruhával, élelemmel is. Rengeteget dolgozott. Mikes János Bécsbe akarta küldeni tanulni, de ő pásztor akart lenni, nem tudós. Sok ezer híve volt, mindnek tudta a nevét, ismerte a családját. Heti kétszer böjtölt, gyakran a földön aludt, térden állva gyónt, védte a gyengéket, a kigúnyoltakat. Szót emelt a háború végén a meggyalázott asszonyok védelmében.

Amíg Mindszenty szabadlábon volt, a diktatúra nem tudott kibontakozni

Dr. Székely János felidézte: amíg Mindszenty szabadlábon volt, addig a diktatúra nem tudott kibontakozni. Igaz volt őrá is: „Megverem a pásztort, elszélednek majd a nyáj juhai.” A diktatúra is így tett: 1948. december 26-án őrizetbe vették, és a börtönben rettenetes kínzás, megaláztatás, verések várták, mérget kevertek az ételébe, nem hagyták aludni…

A visszaemlékezésében Mindszenty leírta: „Láttam mennyezetig vérrel befröcskölt pincéket, vízvezeték csövekre akasztottakat… A vörös börtön kapuja a vörös pokolnak.” A püspök úgy fogalmazott a szentmisén: Mindszenty életét összetörték, de a lelkét nem tudták összetörni. A sok szenvedés lelke érdességét lecsiszolta, megnemesítette. Az ’56-os forradalom kiszabadította, az egyik legelső mondata a rádióban az volt: „senkivel szemben nem őrzök haragot a szívemben”. Úgy vélték: Mindszenty a börtönben szent lett.

Mindszenty: „Állok Istenért, Egyházért, Hazáért”

A mai Székesegyházban tartott szentmisén hálát adtak ezért a ragyogó életért, amelynek küldetését maga Mindszenty egy 1948-as lelkipásztori körlevelében (nem sokkal a letartóztatása előtt) így fogalmazta meg: „Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata. Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos.”

II. János Pál pápa imádkozott Mindszenty sírjánál

Dr. Székely János felidézte azt is, amikor II. János Pál pápa a bíboros sírjánál imádkozott Esztergomban, ezt mondta: „az egyház iránti hűség és a hazaszeretet legfénylőbb tanúságát hagyta ránk – emlékezete örökre áldott”. A püspök arra bíztatta a híveket: imádkozzanak azért, hogy ezek az értékek – Isten, egyház, haza –, amelyek Mindszentyt vezették, töltsék be a mai fiatalok szívét, és irányítsák a mi életünket is.