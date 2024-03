Négy munkagép alkotja a Bucsun élő Czeglédi-család eszközparkját abban a vállalkozásban, melyben a családfőn kívül a nagyobbik leánygyermek is dolgozik. Bianka hol az egyik, hol pedig a másik traktor volánja mögé pattan be és végzi a nőiesnek éppenséggel nem nevezhető mindennapi tevékenységét.

Bianka hol az egyik, hol pedig a másik munkagép volánja mögé pattan be.

Forrás: Cseh Gábor

Vendéglátásból a munkagép vezetőfülkéjébe

- Bármennyire is furcsa, de az Orlayban végeztem német-magyar turisztikai szakon, de még véletlenül sem szeretnék abban a szakmában dolgozni. Apu már nagyon régóta csinálja ezt a munkát és nekem pedig mindig is tetszett. Először csak besegíteni szerettem volna a dologba, de aztán annyira megszerettem, hogy már ebben képzelem el a jövőmet is. De nem csak én, hanem a húgom is hasonlóan gondolkodik – tekintett vissza a kezdetekre Bianka, aki 2021-ben szerzett nehézgépkezelői jogosítványt. Előtte ugyan már volt személygépkocsira és motorra is jogsija, de azokkal nem ülhetett volna be mondjuk a hatalmas JCB 4CX márkájú elülső rakodóval és hátsó kotrókanállal rendelkező traktor volánja mögé.