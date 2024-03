- Egy fantasztikus élménnyel gazdagodtunk mindannyian: a gyerekek, a szülők, a felkészítő testnevelők és a kollégák is. Ez az országos bajnoki cím óriási dicsőség az Oladi Általános Iskolának. Nagyon jó érzés volt szombathelyinek lenni Kiskunhalason, ugyanis a dobogó második fokára a Derkovits, míg a harmadikra a Zrínyi állhatott fel. Ez egyértelműen sporttörténelmi dolog volt a Játékos sportversenyek diákolimpiájának történetében - kezdte a visszaemlékezést az Oladi-iskola testnevelés-angol szakos pedagógusa. Hozzátette: eddig lényegében a sulijuk a két tanítási nyelvű oktatásáról volt ismert, most viszont már a sport is egyértelműen felkerült erre a palettára.

- Korábban a korcsolyasportnak voltak nálunk komoly hagyományai, amiben országos bajnoki címekkel, dobogós helyezésekkel is dicsekedhettünk. A Játékos sportversenyben persze ez a legnagyobb sikerünk, mivel eddig egy megyei bronzérem emelkedett ki az eredményeink közül. Minden éveben nagyon készültünk erre, de ez az esztendő tényleg kiemelkedőre sikeredett. Érkezett hozzánk egy új testnevelő Gubián Tamás személyében, aki egy kiváló pedagógus. Ő a Zrínyiből jött hozzánk, ahol Vadász Gáborral sikert sikerre halmoztak. Tamás egy újabb nagy lendületet hozott nálunk is, ami végül az országos aranyéremben csúcsosodott ki – fogalmazott Cooper-Hollósy Ilona, aki kiemelte: az iskolájuk az utóbbi 5-6 éveben a labdajátékokban is jeleskedett. Kosárlabdázásban és futsalban is értek el komoly sikereket. Véleménye szerint a mindennapos testnevelés bevezetése rendkívül jó hatással volt a sporteredményeikre is.