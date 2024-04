A köszöntőn Morgós István átadta Béla bácsinak a miniszterelnök születésnapi köszöntő emléklapját, majd az önkormányzat nevében egy ajándékkosarat nyújtott át az ünnepeltnek.

A születésnapi torta elfogyasztása után kötetlen beszélgetés következett, ahol Béla bácsi elmesélte: feleségével, Ilonka nénivel 57 éve házasok, mert Béla bácsi az akkoriban megszokotthoz képest későn, csak 33 éves korában gondolt a nősülésre. Ilonka nénit gyermek kora óta ismerte, tisztelték egymást, de leendő házastársakként nem gondoltak egymásra. Egyszer aztán megfordultak a dolgok. Házasságukból végül egy lányuk született, Adél, aki két fiú unokával, Lászlóval és Kornéllal örvendeztette meg őket.

Béla bácsin dolgos élete ellenére sem látszik meg a kor: eleinte kocsmáros volt, később a vasúton váltókezelőként, majd húsz évig a termelőszövetkezetben dolgozott, de ha hazaért, otthon is rengeteg teendő várta. Mindig is voltak állataik, tehenek, disznók, még ma is tartanak tyúkokat. Lánya szerint korát meghazudtolva, ma is sokat vállal a ház körüli munkákból. Azért pihen is, legszívesebben a tévében a híreket nézi, de feleségével együtt szereti a régi idők filmjeit és zenéit is, olvassa az újságokat.

A látogatás végén a falu vezetője további jó egészséget, erőt kívánt az ünnepeltnek, hogy még hosszú, boldog éveket töltsenek el egymás mellett szerető feleségével, lányával és unokáival.