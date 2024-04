Választás2024 52 perce

Huszár Gábor bemutatta képviselőjelöltjeit Szentgotthárdon

Huszár Gábor ismét indul a polgármesteri címért Szentgotthárdon a FIDESZ-KDNP színeiben, mint arról korábban be is számoltunk már hivatalosan is jelölt a jelenlegi polgármester. Ma sajtótájékoztatón mutatta be a mögé felsorakozó képviselőjelölteket.

Csabai Bernadett Csabai Bernadett

Fotó: Szendi Péter

- Nagyon sok az előkészített pályázatunk és megvalósítani való feladatunk, ezért szeretnék még egy ciklusban polgármester lenni. A polgármester egyedül erőtlen csak egy összetartó csapattal lehet mindent megvalósítani. Akik mellettem állnak és jelöltetik magukat képviselőnek, velük mind egységesen gondolkozunk. – fogalmazott Huszár Gábor sajtótájékoztatóján, majd megkérte a képviselőjelölteket, hogy mutatkozzanak be pár mondatban. Huszár Gábor (középen) és a Fidesz szentgotthárdi képviselőjelöltjei

Fotó: Szendi Péter Boldizsár Gábor egy helyi csomagolóvállalat ügyvezetője, kis- és középvállalkozások érdekein keresztül szeretné szolgálni Szentgotthárd fejlődését. 12 éve támogatja a városi sportéletet. Bartyik Márta, okleveles közgazdász 2012 óta szolgálja a szentgotthárdiakat a hivatalon és a város intézményein keresztül. Célja, hogy fenntartható városfejlesztési stratégiával, átlátható költségvetési politikával a helyi gazdaságfejlesztést erősítse. Czotter András egy kis- és nagykereskedelmi vállalat nagykereskedelmi vezetőjeként dolgozik. A civileken és városrészeken keresztül szeretné szolgálni a lakosokat. Dr. Haragh László az előző ciklushoz hasonlóan a humán erőforrás területén kívánja folytatni a munkáját. Hrabovszky-Ort Katinka, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke, színészként, tanítóként és kulturális mediátorként is tevékenykedik. Labritz Béla az újraindulók között szerepel, mint fogalmaz, már 22 éve képviselőként dolgozik egy békés Szentgotthárdért. Monek László tősgyökeres szentgotthárdi, 20 éves sportolói múlttal, ezenkívül egyházközösségi képviselő testületi tag. E két területen szeretne hozzátenni szülővárosa fejlődéséhez. Pécsi József 20 éve a járműiparban dolgozik, illetve saját alapítású civil szervezet aktív tagjaként tisztább és élhetőbb, zöld Szentgotthárdot szeretne létrehozni a gyerekek jövőjéért. A bemutatkozások után Huszár Gábor ismertette a csapat vállalásait. Többek között említette a kerékpárutak és a gépkocsi forgalom által használt utak felújítását, fejlesztését, erre közel 1,2 milliárd pályázati forrást kívánnak becsatornázni az elkövetkezendő években. Közel egymilliárd forintból teljesen átállítanák a fürdő energetikáját zöld energiára. - Folytatódik a helyi ipari parkok fejlesztése ide várjuk a leendő vállalkozókat, és elkezdjük építeni a kis- és középvállalkozások részére az inkubátor házat. - fogalmazott a polgármester. Vállalásaik között szerepel még a bentlakásos idősek otthonának megvalósítása, az így felszabaduló önkormányzati lakásokban lakó idősek otthonait ifjú házasoknak ajánlanák fel. Megemelik az első lakáshoz jutók támogatását másfél millió forintra, a babautalványt duplájára és továbbra is támogatnák a táborozásokat, ahogy a helyi oktatás támogatása és fejlesztése és kulcskérdés számukra. Az egészségügy fejlesztésével kapcsolatban Huszár Gábor kifejtette, évente két alkalommal saját forrásból Szentgotthárdra hoznák a mobil szűrőbuszt, így több ezer vizsgálat ingyenes és várólista nélkül elérhető a szentgotthárdiaknak. Kapcsolódó:

