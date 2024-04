A Tájházszövetség által meghirdetett Tájházak és szabadtéri múzeumok napja országos rendezvénysorozathoz csatlakozva várják a vendégeket a Cák melletti gesztenyésben található műemlék zsúpfedeles pincesorhoz. Tíz órakor nyit a kézműves vásár, ahol termelői mézet, kézműves süteményeket, ásványékszereket is vásárolhatunk, valamint házi készítésű húsételekkel és büfével készül az egyik környékbeli gazdaság. Pajor Andreával a kosárfonás, nemezelés, szövés fortélyaival ismerkedhetnek az érdeklődők. Népi fajátékokat – kosárhintát, lengőtekét, csibepofozót, az íjászkodást és ügyességi játékokat is – kipróbálhatnak a gyerekek, akik állatsimogatásra és lovaglásra is jelentkezhetnek a helyszínen. Szüleiknek borkóstolót kínál az egyik borház.

13 és 15 óra között a pincesor mögötti réten a Kőszegi-hegység növényvilágával ismerteti meg a kíváncsiakat Keszei Balázs középiskolai tanár. A csoportos sétához a pincesor szabadtéri színpada mellett van a gyülekező. 15-től 17 óráig az amatőr művészeti csoportok váltják egymást a színpadon: a Derű Néptáncegyüttes és a Vigyorkák; a Lukácsházi Színjátszó Kör a Kutya vagy gyerek című bohózatával, utánuk a Velemi Néptánccsoport vasi táncokat mutat be, majd táncházhoz csatlakozhatunk. Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt.