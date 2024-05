A férfikórus vezetője ünnepi beszédében megköszönte, hogy összehozta őket az Isten a lelkes bozsoki közösséggel és hitet tett amellett, hogy továbbra is éltetik, táplálják a kapcsolatot, hiszen szükségük van egymásra. Az éneklés szerepét is kiemelte:” Ha nem tudunk, tanuljunk, ha tudunk, tanítsunk énekelni, mert a világban az egyetlen a magyar nemzet, amely dalban ki tudja fejezni szomorúságát, bánatát, örömét, vígságát.” Frank-Sziklai Márta azt emelte ki: kapcsolatuk nem csupán protokolláris, hanem élő, rengeteg szállal összefűzött. Megköszönte minden bozsokinak, hogy együtt készültek idén is a szép találkozóra.

Banga Anikó és Jakócs Zoltán együtt kötötték fel az összetartozást jelképező szalagot a székely zászlóra. Utána a zetelaki küldöttség minden tagját a színpadra hívták a házigazdák: emlékbe kitűzőt ajándékoztak nekik.

Dalos találkozóval folytatódott az este: a Bozsoki Dalárda kezdte az sort, műsorukat a Boglya Népzenei Együttes kísérte, a szomszéd települések kórusai folytatták – a kőszegszerdahelyi Vadrózsa Népdalkör, a Bucsui Békaszeri Vadvirágok Népdalkör, a Perenyei Férfi Népdalkör, a kőszegszerdahelyi Flórián Tűzoltó Énekkar, KKBT – Kőszegi Cimborák, és a Zetelaki Férfikórus zárta. Regős-Foki Veronika és Hertelendy Attila színművészek operettslágereket énekeltek. Nóta- és dalversennyel, szabad nótázással ért véget az éjszaka.

Szombaton 15 órától 19.30-ig gyermekprogramok lesznek a sportpályán. 15 órakor kalapos királyt választanak. Vasárnap 9 órakor szentmisével kezdődik a nap a Szent Anna templomban, majd hősök napi és nemzeti összetartozás napi megemlékezés lesz a Millenniumi emlékműnél; 14 órakor vezetett túra indul a Kalapos-kőhöz.