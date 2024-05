Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet után több baloldali hírportál közösségi oldalán is elszabadultak az indulatok, gyűlöletkeltő és életellenes kommentek árasztották el a hírfolyamokat, melyek a merénylet kapcsán örömüket fejezték ki, és azt a hazai politikai élet – elsősorban a kormánypárt - szereplőivel szemben is alkalmazhatónak gondolták.

Forrás: VN

Valamelyik oldal korlátozta is a hozzászólási lehetőségeket az emberi méltóságot súlyosan sértő megnyilvánulások miatt, mások viszont hagyták kibontakozni a sokszor gyilkosságokra buzdító kommentáradatot. Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője úgy reagált, át kell gondolni, hogyan lehetne jobban szankcionálni a gyűlöletkeltő kommentelést. Ám úgy tűnik nemcsak országos jelenségről van szó, a vállalhatatlan stílus bekúszik a vidéki kisvárosi kampányok mindennapjaiba is. A drot.info internetes portál hívta fel a figyelmet egy, a sárvári ellenzékhez köthető Facebook oldalon tapasztalható hasonló jelenségre. A 9600 elnevezésű oldal a Fidesz helyi képviselő-jelöltjének plakátlehelyezési gyakorlatát vette össztűz alá, mivel az szerinte szabálytalan. (A közlekedési táblák alá elhelyezett választási plakátok, melyet kifogásoltak egyébként engedélyezettek kampányidőszakban.) A kommentek között egészen durva hozzászólások is helyet kaptak, volt aki egyenesen azt javasolta: „Maradjanak csak a lámpavason! Oda valók!” vagy „pont jó helyen lóg ez a szerencsétlen”. Az oldal adminisztrátorai azóta sem törölték az agresszív és az erőszakot éltető hozzászólásokat, néhány felhasználó pedig lelkesen szórja a like-okat a gyűlölködő kommentek alá. A szlovák miniszterelnök elleni merénylet azonban megmutatta, hogy a virtuális térből hamar átléphet a valóságba egy-egy hasonló eset, ezért a közéleti és politikai oldalakat üzemeltető szervezetek felelőssége megkerülhetetlen a hasonló helyzetek megelőzésében.