Az Esztergomi Gyermekotthon és a Vadvirágok Alapítvány minden év áprilisában, a tánc világnapja alkalmából rendezi meg a Vadvirág Fesztivált. Az eseményen fellépési és versenyzési lehetőséget kapnak a gyermekvédelmi intézményekben élő 10-18 éves korú tehetséges fiatalok, csoportok disco tánc, néptánc, aerobic, ének és egyéb zenés műfajú produkció kategóriákban. Krisztofer tavaly és az idén is megnyerte az ének kategóriát. A produkciókat szakmai zsűri értékelte, a legjobbak a jutalmak mellett további fellépési lehetőséget kapnak különböző országos rendezvényeken, olvasható az esemény leírásánál. Krisztofer Esztergomban a 4S Street Mesélek a bornak slágerét énekelte, tavaly ugyanott Pápai Joci Az én apám című dalát. Az X-Factor tehetségkutatón is az utóbbival indult most – ez a fő dala, mondja, és az életéről, napjairól mesél.

Forrás: Szendi Péter

– Hat éve élek Ikerváron, korábban a gencsapáti gyermekotthonban laktam, és Kőszegre, a Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskolájába jártam, ahol felvettek az énekkarba. Ott mondta először a tanárnő, hogy jó hangom van. Az énekkaron kívül tábori alkalmakon is felléptem, helyi versenyeken, Ki mit tud?-okon indultam, azóta a zene a mindenem.

Mióta telefonja van, folyamatosan pörgeti a TikTokot, mondja – ott tetszenek meg neki a zenék, utána keres rá a számokra a youtube-on, meséli. Rádió, zenegép, zeneiskola nincs – szűk világ az övék ilyen szempontból. Most a gyámján – ő kísérte el szerkesztőségünkbe is – és közvetlen környezetén kívül akadt egy pártfogója, Sebők Imréné Fehér Diána (Dió), aki biztatja, motiválja. A segítségével hetente egyszer gitárórákat vehet Szombathelyen, és ő bátorította arra is, hogy induljon az X- Faktorban, ahol az online és a budapesti előválogatón is továbbjutott – legközelebb a mentorok előtt mutatkozhat be.

A speciális gyermekotthonban, abban a világban, ahol Krisztofer él, könnyű elveszni és nehéz kitörni – ezt a gyámja, Ódor Katalin erősíti meg. A fiatalról azt mondja, az alapoknál tart most, de a zenei tehetségébe belekapaszkodhat, ez előre viheti. Ahhoz viszont, hogy érvényesüljön, építkezni kell. Az építkezéshez – a hangszer- és a daltanuláshoz – Krisztofernek külön ösztönzés kell. Nemrég a Snétberger Alapítványhoz jelentkeztek, amely hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok zenei képzését és tehetséggondozását segíti –, és bíznak a sikeres pályázatban. Krisztofer a jövőjéről úgy beszél:

– Zenével akarok foglalkozni, hangképzést tanulni, dalokat írni és angol dalokat is tanulni, de egyedül nagyon nehéz. Egy biztos: szeretek színpadon állni, olyankor felszabadulok, így nagyon eltökélt vagyok.