Szombaton az ELTE Savaria Egyetemi Központjába látogatott dr. Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár, aki itt Lenkai Nórával, az intézmény rektori biztosával, a Fidesz-KDNP szombathelyi polgármesterjelöltjével, valamint dr. Hende Csaba országgyűlési képviselővel folytatott megbeszéléseket. A találkozót követően dr. Hankó Balázs úgy nyilatkozott, hogy egyre vonzóbb és attraktívabb a diákok számára a megújult magyar felsőoktatás és azon belül az ELTE SEK is.

Forrás: Unger Tamás

Utóbbit bizonyítja, hogy minden második fiatal vidéki felsőoktatási intézményben szeretne továbbtanulni. Örömteli, hogy egyre többen választják a pedagógus életpályát. Lenkai Nóra arról számolt be, hogy mióta 2017-ben csatlakoztak az ELTE-hez, azóta határozott fejlődés tapasztalható minden területen, így például a hallgatói létszáma is folyamatosan emelkedik Szombathelyen. Reményeik szerint ez a tendencia tartós marad a jövőben is. Dr. Hende Csaba pedig egy Toledói pengéhez hasonlította Lenkai Nórát, aki reményeik szerint a polgármesteri szék elnyerését követően úgy fogja felvirágoztatni Szombathely városát, miként azt az egyetemünkkel tette.