Monek Dávid polgármester köszöntötte a szép számban összegyűlt ünneplő helyieket, illetve az út felújításában komoly segítséget nyújtó vendégeket. „Ahol akarat van, ott út is van” – idézte Einsteint, hiszen az elmúlt években sorban újultak meg a község intézményei, közterei, útjai a Magyar falu program keretében. A most elkészült, Boldog Brenner Jánosról elnevezett mellékutca az egyik legfontosabb a helyiek számára, hiszen egy új építésű „lakótelep” megközelítését éppúgy szolgálja, mint a sokak által felkeresett óvodáét, de itt jutnak el a temetőbe, a futballpályára is, akárcsak fel a szőlőkhöz.

A pályázat keretében több mint 28 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak erre a célra. Az elmúlt évek fejlesztéseit is felidézte a falu első embere: összesen 185 millió forint érkezett, amit 9 pályázaton nyertek. A pénzből jutott járdára, a hivatal korszerűsítésére, az óvodára, művelődési házra, a temető rendbetételére, közvilágításra, de falubuszra és kistraktorra is. Kaptak támogatást a helyi civil szervezetek is: a sportegyesület, az önkéntes tűzoltók és az ifjúsági-kulturális egyesület is. Az elmúlt öt éves ciklusban összesen 239 millió forint értékben fejleszthettek.

Beszédében V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos elmondta: „Boldog Brenner János útján járni jó”. Örömét fejezte ki, hogy élhetőbb, szebb, komfortosabb lett a falu, és emlékeztetett: országos szinten is sok hasonló példát lát. Gyopáros Alpár gratulált a közös munkához, és hangsúlyozta: a Magyar Falu Programot maguk a falun élők írják, tervezik, hiszen az ő igényeiket veszik alapul. Ezek után dr. Takács Gyula helyi plébános imádkozott és áldotta meg az utat. Az ünnepség a nemzeti színű szalag átvágásával zárult.