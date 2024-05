Nem kell nagyon izgulnia június kilencedikén Mező Gábornak, ugyanis rajta kívül senki nem indul a falu polgármesteri címért. Négy képviselőjelölti hely kiadó a faluban, és négy jelölt jelentkezett be a posztért. Az előző ciklusból Németh Endre nem indul újra, ő társadalmi munkában továbbra is segíti a lakosságot. Hódosi Erik és Németh Krisztián jelenleg is a testület tagjai, folytatni is kívánják a képviselői munkát. Új névként látható a jelöltek között Magyar Tibor és Csonka-Horváth Renáta.

Az apró faluban 195 állampolgár jogosult a szavazásra, egy választókörzetben, a helyiek az Önkormányzati Hivatal épületében adhatják le a voksukat június 9-én.

Nemrég beszélgettünk Mező Gáborral, aki elmondta, hogy a következő ciklus tervei között szerepel a polgármesteri hivatal felújítása, emellett egy közösségi tér kialakítása, ahol rendezvényeket tudnak tartani. A tájházat is szeretnék felújítani és helytörténeti kiállítást berendezni. Megemlítette, hogy fontosnak tartja az utak és járdák állapotát is, a sorkikápolnai Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utcát összekötő útszakasz felújítására folyamatosan pályázik a falu vezetése, ez is következő ciklus tervei között szerepel.