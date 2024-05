– Rengeteg pályázati lehetőséggel élünk, így sikerült a Nemzeti Kulturális Alaptól pénzt nyerni – tudtuk meg Boros Andrástól, a Répcelaki Művelődési Ház igazgatójától. Idén a családokat is meg szerették volna szólítani, ennek is köszönhető a szombati mesevetítés, illetve a délutáni „Disney-koncert”. – Az idei évben a szinkronizálást választottuk tematikának, hiszen nap mint nap hallunk filmekből, tévéből ismerős hangokat, azonban az arcukat talán még sohasem láttuk. Szerettünk volna megmutatni legalább két ilyen szinkronszínészt, akik elsőre el is fogadták a meghívásunkat, és akikkel a Magyar hangja… című film után majd beszélgetünk is a szinkronizálásról – tudtuk meg Boros Andrástól.

A III. Répcelaki Filmnapok május 25-én 10 órától várja az érdeklődőket a kultúrházban, az Asterix: A varázslat titka című animációs filmet vetítik. 17 órától a Disney Akusztik koncert lesz. Szombaton megnyitják a kertmozi szezont is a Magyarázat mindenre című film vetítésével. Vasárnap 17 órakor a Magyar hangja… című dokumentumfilmet vetítik, majd a közönségtalálkozóra érkezik Kiss Erika (Courtney Cox, azaz a Jóbarátok Monicája állandó magyar hangja) és Baráth István (Spongya Bob és Tom Holland állandó magyar hangja).