Egy gombostűt sem lehetett volna leejteni A Szakkör vasi alkotásaiból nyílt kiállításon. A Kárpát-medencei szintű programban Vas vármegyében 123 alkotócsoport alakult, az alkotók és a szakköröket irányító közművelődési szakemberek közül sokan képviselték magukat a kiállítás megnyitóján. A szervezők a részt vevő települések egy-egy szakkörét kérték meg, hogy hozzon a kiállításra három-négy tárgyat.

A színes kavalkádban vessző- és papírfonással készült tárgyakat, festett bútordarabokat, gyöngyékszereket, makramékat, horgolt és quilling technikával készült díszeket, gyertyákat, sőt még natúr kozmetikumokat is láthattunk. A rendkívül színes és gazdag tárlatot Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy a 216 vasi település harmada, 70 város és község kapcsolódott be a programba, köztük nem egy helyen több szakkör is működött párhuzamosan. – Annak örülök, hogy sikerült egy újfajta életet vinni a közösségekbe és sikerült új baráti közösségeket és csoportokat létrehozni – fogalmazott.

Az Agora Savaria Nkft. nevében Horváth Zoltán igazgató köszöntötte a megjelenteket, aki hangsúlyozta: az ipari létesítményből kulturális térré avanzsált Víztoronyra a város és az Agora kis ékszerdobozaként tekint. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatóság igazgatója kiemelte: az intézet célja a települési közösségek erősítése, újrateremtése, hogy az ott lévő emberek érezzék, jó az adott helyen élni. Mint fogalmazott, a szakkör erre tökéletes alkalmat teremt. A program egyben az Értékek Hete záróprogramja is volt, 26 település csatlakozott különféle programokkal – a részt vevő települések képviselői számára Éles Krisztina emléklapot adott át. A Szakkör kiállítás ingyenesen megtekinthető a Víztorony nyitvatartási idejében.