A parkerdei hulladékhelyzettel is többször foglalkoztunk már.

A MOLOK hulladékgyűjtők beszerzését az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósította meg a Szombathelyi Erdészeti Zrt. 2019-ben. A következő esztendőben Varga Péter, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Csoportvezetője arról beszélt lapunknak: sokan a kiskerti és a háztartási hulladékot is ide hordják. A hulladéksziget azonban nem erre készült. A járványügyi intézkedések óta a kiskertek tulajdonosai több időt töltenek kint, és a piknikezők száma is növekedett.

Megkérdeztük a Szombathelyi Zrt.-től azt is, miért zárták le a hulladékgyűjtő szigetet. Mostanáig nem érkezett válasz, de amint így lesz, cikkünket frissítjük.

Ismert: évről évre nőtt, a pandémia óta pedig gombamód megszaporodott az életvitelszerűen a Szombathelyi Parkerdőben élő családok száma. Molnár Lajos levelében erről így ír: - Kerti munkáimat elvégezve az esti órákban indulok hazafelé. A Büfétől be- és kifele is nagy a forgalom. A sötétben mégjobban előjönnek az úttal kapcsolatos hibák. Sok a kivilágítatlan kerékpáros, aki kerülgeti a kátyúkat, nincs rajtuk láthatósági mellény. Sok autónak rosszul beállított a világítása, és sok a gyorshajtó is. Öröm viszont az új körforgalom.

Csak addig el is kell(ene) jutni valahogy.