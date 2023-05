Ambrus Lajos József Attila-díjas költő köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd a Hetyei Daloskör lépett fel, a népdalok, szerelmi dalok mellett elhangzott Berzsenyi Dániel Békefi Gábor által megzenésített verse, a Búcsúzás Kemenesaljától is.

Szarvas József Kossuth- és Jászai Mari díjas színművész Berzsenyi A magyarokhoz című művének első részét és József Attila A Dunánál című költeményét szavalta el. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta: Magyarul írni ma nem természetes, Berzsenyi korában sem volt az. Szerb Antal érzékletes megfogalmazása szerint Berzsenyi volt az a bennszülött, akit megölt a civilizáció. Ez a kép igaz is, meg hamis is. Igaz azért, mert Berzsenyi valóban bennszülött volt, niklai gazdálkodóként következményekkel terhelt világban élt. A paloták szalonjaiban majdnem mindegy, hogy süt-e a nap vagy esik az eső, de egy pajta ajtajából nézve nagyon nem az. Amikor késői időszakában gazdasági tanulmányt írt, Berzsenyi a tapasztalati valóság talaján állva gondolta végig, amit egy civilizált bennszülött ismérvének, értékének tart. Talán ezt érzi meg benne rajongója, Széchenyi gróf is, aki az ellenkező irányból tart ugyanide, a magyar valóságba. Ugyanakkor téves is Szerb Antal képe: Berzsenyi ugyanis civilizálódni óhajtott. A tanulatlan, de öntudatos zseni képe már akkor is billegett, amikor azt próbálta felépíteni saját magáról Kazinczy előtt. Később pedig még elszántabban tanult, mert Kölcsey Ferenc kritikája miatt egy kicsit meghalt a lelke. Ezzel ugyan jót tett a magyar irodalomnak, de korlátok közé szorította saját teremtő erejét - fogalmazott a szónok, majd zárásként arra is kitért: nem új etikára van szükségünk ma sem, hanem arra, hogy a több ezer éves Tízparancsolatot betartsuk. Ne kultúrafogyasztók legyünk, hanem kultúrahordozók. Így hát vigyázzuk anyanyelvünket, járjuk a táncunkat, énekeljük énekeinket, mert ezt teszik azok a bennszülöttek, akik a valahol szabadságát nem cserélik el a bárhol szabadságára. Zolnainé Nábrádi Györgyi mondta el ezután Berzsenyi Magyarország című versét, majd V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Zolnai Attila polgármester elültették Petőfi körtefáját a hetyei emlékház előtt.