Az előadás rendezője a Mesebolt igazgatója, Kovács Géza, aki a keddi sajtóreggelin mindenekelőtt arról beszél: a történet szerzőjével, Galuska László Pállal; az előadás tervezőjével, Trifusz Péterrel és a zeneszerző Kiss Dáviddal régi és sokszálú munkakapcsolat fűzi össze. Ez pedig azt jelenti, hogy jól tudnak együtt dolgozni.

A tó titka komplex világát Trifusz Péter tervezte Fotó: Szendi Péter

Az együttműködés most különösen fontos kulcsszó, hiszen – ahogyan Kovács Géza fogalmaz – ezt a vállaltan régimódi történetet „régimódi” technikával viszik színre. Vagyis visszatérnek ahhoz az időszakhoz (mondjuk a múlt század 70-80-as éveihez), amikor a bábszínház a láthatatlan színészekkel és a paravánsík fölött mozgó bábokkal teremtette meg azt az illúziót, hogy bábszínház „magától működik”. Ehhez az elgondoláshoz Trifusz Péter tervezett szó szerint sokrétű, sokdimenziós és kerek világot. De hogy a „magától működik” illúziója milyen megfeszített munka árán jön létre, csak azok tudják, akik csinálják – a díszletmozgatáshoz most be kell vetni a technikai személyzetet is –; esetleg azok, akik beleshetnek a paraván mögé. A finom pálcásbábok precíz mozdulatokat kívánnak. Ahogyan Kovács Géza mondja: a bábszínészeknek is jót tesz ennek a technikának az elsajátítása. Ami pedig a történetet illeti: A tó titka egy „valahol, bárhol” lévő kis faluban játszódik.

Összmunka és koncentráció a paraván mögött. Kovács Bálint, Lukács Gábor Fotó: Szendi Péter

Kovács Géza saját gyerekkori emlékeit – a közös kalandokat, csínytevéseket – is belefűzte a történetbe, amelyben többféle kultúra találkozik és fér meg békében egymással. Egészen addig, amíg a közelben lapuló, lelkekre éhező Gonosz föl nem tűnik, és egymás ellen nem fordítja őket. De négy gyermek nem adja meg magát, ellenáll. Hogy mi lesz a vége, vasárnap kiderül.

A sajtóreggeli máris elindított minket az eltűnt idő nyomában: ki-ki mesélni kezdte bandázós, csatangolós gyerekkori emlékeit. Van egy falu, bárhol, valahol.

A tó titka premierje május 7-én 10 órakor kezdődik a Mesebolt Bábszínház Lázár Ervin-termében. A paravánrendszer mögött a társulat: Gyurkovics Zsófia, Hencz András, Kolozsi Angéla, Kovács Bálint, Kőmíves Csongor, Lukács Gábor, Varga Bori.