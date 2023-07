Halételek sokasága, horgászverseny, zene

Horgászverseny, halételek sokasága és szórakoztató gyermek- és felnőtt programok várják mindazokat, akik szombaton kilátogatnak a IX. Pinka-Völgyi Halas Napokra.

A program idén is a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége szervezésében valósul meg, gyönyörű környezetben, az Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központ területén. A szervező fontosnak tartja, hogy ez a nap a horgászat, a halételek iránt érdeklődő közönségé, a családoké lehessen. Ebben az évben is megrendezik barátságos horgászversenyüket, három kategóriában, majd a családok, baráti társaságok részvételével jobbnál jobb ételek – közel 2000 adag – készülnek a halászléfőző és halételkészítő versenyen. A délelőtti versenyek után a Matula-programban tartják meg Bodó Iván könyvbemutatóját. A Naplóm a halásztanyám című könyv bemutatóján megismerhetik Bodó Iván szerzőt, aki afféle modern Matula bácsi: ismeri a Balatont, mint a tenyerét, és mindenféle élőlénnyel barátságokat köt, így kezd gondoskodni Leveli Líviáról, a kis békalányról is, akit egy hideg őszi estén talál a tornácán. A könyv a természet örök körforgását is megmutatja. Fellépnek a Vaskeresztesi hagyományőrzők, a Szombathelyi Kötélugró Klub, Brandnyúl és a Žgano együttes. Lesz tombola, borkóstoló és rengeteg gyermekprogram.

Az idén sem marad el a horgászverseny, közben halételek készülnek

Forrás: VN-archív/Cseh Gábor

Tizennégy bandát várnak az ünnepre - Szentmisével indul, aratóbállal zárul

A 32. aratóünnepre készülnek Bükön. Július 8-án, szombaton 17 órától a kemping melletti területen 14 aratóbanda tartja meg a kézikaszás bemutatóját.