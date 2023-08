A félidei 70 ezer főről 148 ezerre emelkedett a tíznapos összművészeti seregszemle látogatóinak száma, ez pedig új rekord, s egyben azt is mutatja, mennyire nagy a kereslet az igényes szórakozásra hazánkban. A legfiatalabb látogató mindössze 7 hónapos, míg a legidősebb 84 esztendős volt, bizonyítva, hogy itt valóban minden korosztály találhat magának programot - írja a zaol.hu.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A fesztivál tele volt olyan „kapolcsozókkal”, akik évről évre visszajárnak a „nyugalom szigetére”. Így emlegetik ugyanis sokan a völgyet, ahol annak ellenére, hogy valóban sokan vannak, mégsem érzékelhető a zsúfoltság – kivéve talán a Csigabuszon, egy-egy koncert vagy színházi előadás után –, ez viszont a hely igazi romantikája. Máshol ugyanis nem igazán fordulna elő, hogy a busz utasai népdalokra fakadnak, vagy együtt éneklik valamely fellépő dalait – akár több szólamban is!

Idén a „megtelt” tábla is kikerült szombaton este: a 10. szülinapját hamarosan Gyergyószentmiklóson, „hazai pályán” is megünneplő Bagossy Brothers Company koncertjére a beengedhető maximális 4500 ember érkezett a Panoráma Színpad elé, a zenekar pedig igazán kitett magáért, fergeteges bulival – és nemrég megjelent új albumukról 5 új dallal – hálálta meg a rajongók lelkesedését.

A színházrajongók idén Taliándörögdön harmincöt előadásra ülhettek be

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Dés László és barátai – Básti Juli, Für Anikó, Mácsai Pál és Nagy Ervin – szintén igazán különleges produkcióval rukkoltak ki. A kiváló színészek a legnagyobb Dés-slágereket adták elő Dés László és remek zenészekből álló csapata kíséretével; a százperces műsorban felcsendült többek között a Nagy utazás, a Vigyázz rám és a Mi vagyunk a grund is, a közönség pedig hatalmas ovációval honorálta az előadást.

A színházrajongók idén Ta­liándörögdön 35 előadásra ülhettek be, amelyekre már délutántól sorban álltak a fesztiválozók. A Shakespeare Összes Röviden (S.Ö.R.) című darabot a művészek – látva a szakadó esőben sorban álló közel kétszáz embert – a nagy érdeklődésre való tekintettel végül kétszer is eljátszották az idén debütált Színház Színpad Templomban. Többek között Bereczki Zoltán, Péterfy Bori és Pokorny Lia játszotta a főszerepet a légkondicionált kultúrházi teremben, ahol rendszeresen szintén hosszú sorok kígyóztak sorszámért. A Harcsa Veronika Udvar már reggelente megtelt jógázókkal – a legtöbb napon 100-nál is többen indították itt mozgással a napot –, de a BalatonBIKE365 biciklitúráira is mindig beteltek a helyek, a legelszántabbak pedig terepfutó versennyel zárhatták a 10. napot.

Császár Éva nem először jött a völgybe, a képen lányával látható

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A településeken lépten-nyomon zalaiakba is lehetett botlani, hiszen közel van hozzánk a fesztivál. Császár Éva, aki civilben rendőr százados, már nem először tér vissza gyermekeivel és ismerőseivel a völgybe, ahol mindig rabul ejti őket a hangulat. Idén a Momentán udvar improvizációs előadásai és a nagyszínpados koncertek mellett utaztak a zenélő buszon is, ami a fesztivál egyik újdonsága volt. Egy retró Ikarus 311-es buszra pattanhattak fel 35-en, olyan ismert zenekarok mellé, mint a Punnany Massif, a Bagossy Brothers Company vagy az Éváék által választott, két év alatt hatalmas karriert befutott Carson Coma. Az egyetemista srácok két éve még egy kicsi színpadon játszottak, tavaly pedig már telt házas bulit csaptak a Panoráma Színpadon. Éva és kislánya nagyon élvezték a különleges hangulatú buszos mini koncertet, ahol az autórádió helyett élőben szólt a muzsika. Amíg a busz tett egy kört a fesztivál területén, a fiúk kívánságokat teljesítve zenéltek, hatalmas örömet okozva a szerencsés rajongóknak, akik időben sorban állva felfértek a buszra. A 45 perces utazás végén a legszerencsésebbek dedikációkkal is gazdagodtak.

A szintén zalaegerszegi Hári Judit és húga tavaly egy napra látogatott el Kapolcsra, de már akkor rabul ejtette őket a hely szelleme. Nagy volt az öröm, amikor karácsonykor fesztiválbérleteket találtak az ajándékok között. Ők kézműveskedtek is a völgyben, és két alkotóudvarba is ellátogattak.

– Frenetikusak voltak a koncertek, nagy kedvenceim, az Esti Kornél fellépése igazán emlékezetesre sikerült; de a Quimby zárókoncertje és a Petőfi-színpados Aranyakkord is nagyon megdobogtatta a szívemet – Kiss Tibi remek formában van! Nagyon tetszett, hogy a völgyben nyugodtak és befogadóak az emberek, mindenki úgy fogadja el a másikat, ahogy van. Ide mindenki azért jön, hogy jól érezze magát – a völgy egy igazi össznépi chill. Lehet eső vagy napsütés, az egész völgyélmény kerek egésszé formálódott bennem az utolsó estére. Most 5 napot töltöttünk lent, de jövőre tízet tervezünk, mert ezt az élményt nem lehet megunni! Megtapasztaltuk a sok emberen keresztül is a csendet, ahogy a Kaláka-udvarban vagy a Reciquel műsora alatt a légy zümmögését is lehetett néha hallani a produkció közben. Számomra a nyugodtság és az elfogadás az, ami a legemlékezetesebb maradt a programok mellett; a völgyben mindenki igazán különleges élményekkel kapcsolódhat ki, ez pedig varázslatos.