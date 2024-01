– Tudjuk, hogy az érdeklődés a gyülekezet iránt nem a mi érdemünk: ugyanolyan hétköznapi emberek vagyunk, hasonló álmokkal és problémákkal, nehézségekkel és lehetőségekkel. Az egyetlen különbség az, hogy a városban sok más kereszténnyel együtt tudjuk, hogy a vétkeinkért Krisztus kifizette az árat, ezért közösségünk lehet vele. Innentől pedig a motivációnk az, hogy „igazságosságra, hitre, szeretetre és békességre törekedj azokkal, akik tiszta szívvel hívják segítségül az Urat” (2Timóteus 2,22). Persze nem mondom, hogy ez mindig sikerül, de azt tudjuk, hogy van egy tökéletes mintánk, akit követünk. Amikor pedig nem sikerül mindez hibátlanul, akkor Jézus nem lesújt, hanem lehajol, felemel, és együtt megyünk tovább.

Meggyőződésem, hogy a hozzánk betérő emberek ezt tapasztalják meg gyülekezetünkben. Az adventi és karácsonyi időszak a baptista gyülekezet életében is meghatározó minden évben:

– Jézus eljött hozzánk, hogy közösséget vállaljon velünk, így számunkra is a szövetség megélése az egyik elsődleges. Legyen szó akár közös ünnepi dísz készítéséről, akár a piacon történő Istent dicsőítő énekekről, azokban a Krisztusban való egységünk megélését ünnepeljük, mivel a Bibliával együtt mi is valljuk, hogy „a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.” (1János 1,3).

Boncz Zoltán

Fotó: © Cseh Gábor

A gyülekezet tervei is ezzel vannak összefüggésben: – Két alapvető célkitűzésünk, hogy olyan közösség legyünk, ahol az emberek találkozhatnak Istennel, és odaadó szeretetet tapasztalhatnak meg gyülekezetünkben. Persze ez sokféle módon jelenik meg. Elkezdtünk egy férfikört, ami reményeink szerint egyre meghatározóbb lehet a közösség számára. Január végén szeretnénk elkezdeni egy sorozatot házaspároknak, amire másokat is szeretettel hívunk és várunk. Februárban tovább folytatódik a városban a házasság hete sorozat, aminek mi is a része vagyunk. Márciustól a teljes Dunántúllal együtt veszünk részt egy hathetes újabb (a januárit követő) böjt- és imaláncban, majd egy imakonferenciában csúcsosodik ki mindez. A tavasz folyamán sok egyéb programot tervezünk, majd nyár elején a megszokott angol táborunk következik. Mindemellett két fontos területre összpontosít a gyülekezet.

Az egyik a közösségi média: – Bár azt látjuk, hogy sok ember számára ez a felület beszűkíti az interperszonális kapcsolatokat, úgy véljük, helyes használatával elő tudjuk segíteni, hogy a digitálisból a való életbe helyezzük át a kapcsolatainkat. Emellett különösen nagy figyelmet szeretnénk fordítani arra, hogy továbbra is az emberek elé éljük Krisztus evangéliumát.

Ahogy mondani szoktam: a szeretet látszik, a többi duma. Nem akarunk megállni annál a pontnál, hogy beszélünk Isten szeretetéről, megváltásáról, támogatásáról, hanem be akarjuk mutatni a magunk néhol esetlen, de reményeink szerint látható módján, hogy mindenki más is megtapasztalja, hogy Krisztusban van remény, mert „mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket” (1János 4,16).