Közel 200 szombathelyi gyerek sportteljesítménye előtt tisztelegtek a városházán tartott ünnepségen. Az általános- és középiskolások összesen 16 sportágban mérették meg magukat egyéniben és csapatban. A fiatalok atlétikában szerezték a legtöbb érmet. Emlékezetes marad a paragváris fiúk és a neumannos lányok labdarúgósikere, ahogy a Nagy Lajos Gimnázium férfi kosárlabda, valamint női labdarúgó csapatának bajnoki címe is. A tornászok között Maráczi Fruzsina egyéni összetettben elért elsősége pedig újabb sikerfejezetet jelentett a Nagy Lajos és a Delfin SI SE sporttörténetében. Nagyon erősnek bizonyultak idén is a Derkovits-, valamint a Zrínyi-iskola atlétái. Utóbbi intézmény növendéke az a Bozsodi Máté is, aki sorra döntötte meg a korosztályos csúcsokat úszásban. A Nagy Lajos Gimnázium „A” kategóriás V-VI. korcsoportos kézilabda együttese történelmi ezüstöt szerzett.