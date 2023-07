Ismerős ellenfelek társaságában várhatta a rajtot Luca, hiszen 200 méteren is ott volt mellette a kolumbiai Darian Jimenez, akitől pár nappal korábban 100 méteren mindössze 4 századdal kapott ki, valamint ott volt a 100 méter világcsúcstartója, a brit Sophie Hahn is. A TFSE sportolójának sikerült visszavágnia a 100 méterért a kolumbiainak, akit végül kevesebb, mint 3 tizeddel vert meg. Luca számára 25,78-as ideje nemcsak a dobogó legfelső fokát jelentette, hanem ezzel beállította az új világrekordot is ezen a távon. Darian Jimenez 26,04-gyel lett a második, Sophie Hahn pedig 26,35-tel a harmadik.

Vasárnap este negyed-fél 9 magasságában rendezik a 400 méteres síkfutás előfutamát, ahol szintén érdekelsz lesz még a Szombathelyen nevelkedett Ekler Luca, aki ezen a távon hétfőn este vívhatja meg nagy eséllyel utolsó döntőjét.