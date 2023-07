Az Egis Körmend szurkolói egyszerűbben juthatnak majd mérkőzésjegyhez a jövőben – jelentette be a klub hivatalos közösségi oldalán. Régóta tervben volt már az online jegyértékesítés bevezetése, ami most végre sikerült, hiszen megállapodtak a vasi piros-feketék a Jegymesterrel. A megállapodást a Jegymester Kft. ügyvezetője, Antal Zsuzsanna és az Egis Körmend ügyvezetője, Kozma Gergő írta alá, a gépek telepítése pedig múlt héten megtörtént. A megállapodás keretében a jegymester.hu weboldalán elérhetőek lesznek az Egis Körmend mérkőzéseire szóló jegyek, de a régi beléptetési rendszer és a bérletek is megújulnak. A 2023/2024-es szezontól a beléptetőkapukat okostelefonok váltják fel a gyorsabb beléptetés érdekében, emellett az eddigi, chippel ellátott plasztikkártyákat vonalkóddal ellátott kártyákra cserélik, amelyek dizájnját frissítik.