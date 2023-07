- Kalandos volt a verseny, mert a rajt előtt elkezdett esni az eső. Amikor mentünk a rajtrácshoz, még csak szemerkélt, majd nőtt az intenzitása. A versenyirányítástól megkaptuk az információt, hogy esős rajt lesz, azaz az első körben nem szabad előzni. Amikor a második körben megkaptuk a zöld zászlót, a célegyenesben lévő híd alatt a sebességszabályzó elveszítette a GPS jelet, elkezdett rángatni az autó, majd büntetést kaptunk sebességtúllépés miatt, mert átléptem a 160 km/órát - eddig nem volt ilyen gondunk. Tudtam, hogy esőben erősek vagyunk, a srácok átállították a rajt előtt az autót esős beállításra, és igyekeztem olyan helyeket találni, ahol jó a tapadás. A végén 10 másodperc fölé sikerült növelni az előnyömet, így a büntetés ellenére ismét győztünk, aminek nagyon örülök – értékelt a futam után Kiss Norbert.

Délután következett a második időmérő, immár napsütésben. Norbinak nem szakadt meg idei nagy sorozata, most is a leggyorsabb volt, egy másodperc előnnyel szerezte meg a pole pozíciót Lenz előtt. A rajt Lenznek sikerült jobban, de az első kanyar előtt Norbi óriásit fékezett, és füstölő gumikkal sikerült elsőként elfordulnia, miközben hátulról Albacete is támadta. A Révész Racing versenyzője komoly tempót diktált, egy kör alatt több mint két másodperces előnyt épített ki. Sorra futotta a leggyorsabb köröket, féltávnál duplájára nőtt a távolság Lenz előtt, Végül simán győzött.

VASÁRNAP

Vasárnapra egy - fordított rajtrácsos - futam maradt a Nürburgringen. Kiss Norbert a a 8. helyről startolt, és a rajt után rögtön három pozíciót javított két kanyar alatt, majd fokozatosan hagyta le riválisait - a végén Hahn ellen harcolt a győzelemért. Végül másodikként zárt a szombathelyi pilóta.

Kiss Norbert parádés hétvégét tudhat a maga mögött, négy futamból hármat nyert, egyszer pedig második lett - és 54 pontra növelte előnyét összetettben. Ugyanis a szezon felénél, négy forduló után 209 ponttal vezet az Eb-pontversenyben, a második Hahnnak 155 pontja van, a harmadik Sascha Lenznek pedig 144. A kamion Eb augusztus 26-27-én folytatódik a csehországi Mostban.