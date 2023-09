A címvédő HVSE előző hat bajnokiját megnyerte, listavezetőként abszolút esélyesként lépett pályára Nyíregyházán. Érdekesség, hogy a hazaiak Dávid Richárd és Öreglaki Norbert személyében két volt Haladás-játékost is bevetettek. A szombathelyiektől Hajmási és Gyimesi hiányzott sérülés miatt.

Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Haladás VSE 4-1 (1-0). Nyíregyháza, NB I.-es futsalmérkőzés, 300 néző, vezette: Szűcs, Szabó (Vilmányi).

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Costa, Dávid, Rodrigues. Csere: Szabó, Krajnyák, Kovács G., Urr, Lakatos, Kovács Á. Edző: Lovas Norbert.

HVSE: Alasztics – Szalmás, Dróth, Vatamaniuc-Bartha, Vas. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Luiggi, Knizs, Sipos, Körmendy, Fehér, Arnon, Rutai. Csere: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Öreglaki (3.), Costa 2 (26., 39.), Dávid (40.), ill. Dróth (44.).

Kiállítva: Vatamaniuc-Bartha (23.)

Letámadással nyitott a házigazda, nem hagyta, hogy a Haladás kihozza a labdát, felépítse a támadásait. Ez a bátor taktika pedig eredményesnek bizonyult, egy labdaszerzés után vezetett gyors támadással, szép góllal Öreglaki révén meg is szerezte a vezetést a házigazda (1-0). Kellett kis idő, mire rendezte a sorait a HVSE. De aztán átvette az irányítást. Azonban állta a sarat a vendéglátó. Szombathelyi időkérés után sem változott a játék képe: többet birtokolta a labdát, nyomott a Haladás, de állta a sarat a harcias, belelkesedett vendég. Foggal-körömmel őrizte kapuját, ha kellett, önfeláldozó mentéseket mutattak be. Ráadásul a kontráiban is volt veszély. De érezhetően hól jött a szünet a házigazdának.

Fordulás nem sokkal után Vatamaniuc-Barta szerzett labdát erőszakosan, utolsó emberként – a játékvezetők szabélytalannak ítélték a megmozdulását, kiállították... Agresszívan, keményen játszott a házigazda, érezhetően belelkesedett. A két perces emberelőnyt azonban nem tudta kihasználni – nem utolsó sorban azért, mert Alasztics remekül védett. De a 27. percben mégis növelte előnyét a Nyíregyháza: Costa szinte a hatosról, egy legurított szabadrúgást bombázott a kapuba (2-0). Vészkapus játékra váltott a Haladás. Rutai lökete a kapufáról jött vissza a mezőnybe. A nyomás aztán ha nehezen is, de góllá érett, hat perccel a vége előtt Drót törte fel átlövéssel a nyíregyházi reteszt (2-1). Ment előre, támadott, sok kockázatot vállalt a Haladás. Sőt, bő két perccel a vége előtt elérte az öt csapathibát. A mérkőzés végére aztán Costa tett pontot, aki egy jól elvégzett bedobás, egy agresszív bepassz után közelről bombázott a Haladás kapujába (3-1). A végeredményt pedig Dávid Richárd állította be, aki labdaszerzés után a saját hatosa előteréből ívelt a Haladás üresen hagyott kapujába (4-1).

Meglepő eredménnyel ért véget a mérkőzés, de teljesen megérdemelten nyert az előzetesen esélytelennek tartott, roppant motivált, szervezett házigazda – a Haladás ezúttal tompán futballozott, és a szezon során először kapott ki.