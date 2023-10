A címvédő Falco az első három bajnokiját könnyed győzelemmel tudta le, majd szerdán játszott egy kőkemény Bajnokok Ligája-meccset az Unicaja Malaga ellen (a vendég spanyolok nyertek 87-78-ra). Így sok idő nem maradt pihenni, rákészülni a szombati szegedi mérkőzésre - nem is ment a játék a szombathelyi csapatnak, 79-80-ra kapott ki a Szedeák vendégeként.

A Falco vasárnap délután még edzett egyet, aztán hétfőn reggel útra kelt. Bécsben szállt repülőre a szombathelyi delegáció, ottani idő szerint 15 óra körül landolt a gép Athénban. Este a meccs helyszínén már tréningezik egyet a csapat. Kedden délelőtt még vár egy átmozgató edzés, majd videózás a csapatra. A Falco csak szerdán este ér haza Szombathelyre.

A Peristeri – a tavalyi Görög Kupa ezüstérmese – a BL első fordulójában 68-96-ra kapott ki a francia Le Mans vendégeként. És szintén vereséggel hangolt a BL-meccsre, szombaton a PAOK pályáján maradt alul 64-69 arányban – sőt, még nyertlen a szezonban, idei mindhárom bajnokiját elbukta.

Pongó Marcell a nyáron érkezett Szombathelyre - minőségi, ponterős, válogatott játékost igazolt Falco. A 26 esztendős irányító gyorsan beilleszkedett a csapatba, alapembere a címvédőnek.

- Jól érzem magam Szombathelyen, mindenki barátsággal fogadott, a társak minden segítséget megadtak, hogy mielőbb beilleszkedjek a csapatba, a közösségbe - árulta el Pongó Marcell. - Erős a csapatunk, kiváló a szakmai stáb, jó körülmények között dolgozhatunk, nagyszerű a szurkolótáborunk - elégedett vagyok. Ugyanakkor azért még keresem a helyen a játékban, a rendszerben, kicsi időre még szükségem van, hogy a legjobbamat tudjam nyújtani. Remekül, három győzelemmel kezdtük a szezont. Élveztem a Malaga elleni BL-meccset is - annak ellenére is, hogy kikaptunk. Nagy csatára kényszerítettünk egy igazán magasan jegyzett ellenfelet - a hangulat pedig parádés volt az Aréna Savariában. A Szeged elleni vereség után viszont csalódott voltam - mint mindenki más a csapatban. Az a bosszantó, hogy még gyenge játékkal is volt esélyünk a győzelemre - de nem éltünk a lehetőséggel. Talán jókor jött az ébresztő - minden egyes rivális ellen maximális koncentrációra van, lesz szükség! Több ilyen vereség nem fordulhat elő! Nem lebeghet csak a BL-szereplés a szemünk előtt!

- A Peristeri tavaly elég jó szezont futott, idén egyelőre gyengélkedik - tért át a soros feladatra Pongó Marcell. - Főleg az amerikai légiósok játékára épít, és van egy kiváló horvát centere. Mivel idén még nyeretlen, vélhetően mindent el fog követni azért, hogy saját közönsége előtt javítson - továbbá azzal is tisztában van, ha kikap tőlünk, akkor nehéz helyzetbe kerül a BL-ben. Egy futós, hajtós, jó dobó csapat fogad minket. Ennek megfelelően küzdelmes, fizikális, feszült hangulatú mérkőzésre számítok. A Malaga ellen megmutattunk, hogy van tartása a csapatunknak - szeretnénk győzni Görögországban! Sűrű napokat élünk, de bő a keretünk, és tudtuk, hogy mivel jár a nemzetközi szereplés. Nincs gond az erőnléttel, nem vagyunk fáradtak, jól rotál a szakmai stáb, szerintem eddig még senki nem játszott 30 perc fölött egyetlen meccsünkön sem. Bizakodva várom az összecsapást!