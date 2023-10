Az NB I.-ben a Diósgyőr tartja jó formáját, az első osztály zárómérkőzésén a borsodiak 3-1- re verték a Kecskemétet, úgy, hogy a vendégek csak a hajrában, tizenegyesből szépítettek. A Kecskemétnek továbbra sem megy, Szabó István csapata zsinórban negyedik bajnokiját bukta el. Az NB II.-ben az éllovas ETO FC Győr simán nyert Soroksáron, a Kazincbarcika a ráadásban szerzett góllal verte 1-0-ra a jól szereplő Kozármislenyt. A Csákvár is a hosszabbításban szerzett gólt és mentett pontot a Vasas vendégeként – hazaiak találatát Radó András szerezte. Folytatódott az Ajka mélyrepülése, a vendég BVSC 1-0-ra nyert a zöld-fehéreknél. A fiatalokkal felálló Honvéd ismét kikapott, ezúttal a Szeged otthonában véreztek el a fővárosiak. Úgy fest, Kispesten is bizonyossá vált: szinte kizárólag fiatal játékosokkal nehéz komoly eredményt elérni – még a másodosztályban is. Az NB II.-ben már csak egy csapat, a Mosonmagyaróvár nyeretlen. Az NB III. rangadóján a III. kerületi TVE 3-0-ra legyőzte a Tatabányát és átvette a vezetést a tabellán. A Bicske meglepetésre megverte a második helyen álló Veszprémet. A góllövőlistát egyébként 8 találattal a volt Haladás-futballista, a Veszprémben szereplő Bartusz Dániel vezeti. NB I., 9. forduló: Diósgyőri VTK–Kecskemét 3-1 (2-0). Gólszerzők: Pozeg Vancas (11-esből, 10.), Gera (18.), Jurina (70.), illetve Horváth K. (11-esből, 86.). NB II., 10. forduló: Gyirmót FC Győr–Siófok 1-0, Mosonmagyaróvár–Tiszakécske 0-2, Budafok–Szombathelyi Haladás 0-1, Soroksár–ETO FC Győr 1-3, Ajka–BVSC-Zugló 0-1, Vasas–Csákvár 1-1, Kazincbarcika–Kozármisleny 1-0, Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd 1-0. A Pécsi MFC–Nyíregyháza mérkőzést lapzártánk után rendezték. NB III., 9. forduló: Puskás Akadémia II.–Sopron 0-1, ZTE II.–ETO Akadémia 0-2, Balatonfüred–Komárom 1-1, Budaörs–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 1-1, Dorog– Csorna 3-2, Bicske–Veszprém 1-0, Kelen SC–Gyirmót II. 3-1, III. Kerületi TVE–Tatabánya 3-0.