Büki TK–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 1–5 (0–2).

Bük, 80 néző, v.: Horváth Patrik

Bük: Kamondi – Kovács R., Fehér, Tóth D., Tóth K., Németh G., Szabó A., Tóth R. (Kossuth), Kovács Á. (Bősze), Czingráber, Kovács Z. Edző: Dobány Gábor

Táplán: Gyécsek – Kiss B., De Paula, Gombos (Németh T.), Rosner, Dvorschák, Polgár (Markó), Déri, Fazekas, Polyák, Szakály (Fürdős). Edző: Bobás János

Gólszerzők: Németh G., ill. Rosner (2), De Paula (2), Déri.

A házigazda Bük egészen a hajráig tartotta magát, de a második játékrész utolsó harmadában még egy fokozatot rákapcsolt a Bük, és három gól szerezve magabiztos győzelmet aratott és otthon tartotta a három pontot.

Csákánydoroszlói KSE–Szombathelyi Haladás Kft. 0–3 (0–0).

Csákánydoroszló, 100 néző, v.: Szabó Botond

Csákánydoroszló: Tóth B. – Török, Düh, Pandur (Dudás), Dedics, Sárközi, Beke (Márton), Albert (Horváth S.), Takács Sz. (Sáfár), Németh M., Takács Á. Edző: Kurucz Ádám

Haladás: Kostyák – Kovács B., Bolla, Pruska (Stefanich), Mozsár, Frák, László, Zsédely, Takács-Földes, Tóth M., Bonchis (Varga R.). Edző: Horváth András

Gólszerzők: Varga R., Mozsár, Zsédely.

Amatőr, vidéki labdarúgás nélkül nincs magas szintű foci sem - vallja a csákányiak új edzője, Kurucz Ádám, aki ettől függetlenül gratulál az ellenfél győzelméhez. A két fé hatvan percig küzdelmes mérkőzést játszott. majd kihasználta erőfölényét a Haladás és a maga javára fordította a meccset. A házigazdának nincs szégyenkeznivalója, hiszen 0:0 állásnál több helyzete is adódott, ám a vendégek kapusa mindig hárított.

Söpte SE–Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE 1–1 (0–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Mórocz Gyula

Söpte: Gadavics – Baranyai, Biró (Rácz), Kovács E., Joó, Hujber (Koszokovits), Koronczai, Vámos, Varga A., Tamás (Plajszer), Vargyas. Edző: Simon Attila

Szarvaskend: Biró (Esztergályos) – Velekei L., Velekei B., Németh T., Tuboly, Földes, Tompa (Csillag), Kopfer, Wolf, Tóth G., Törő. Edző: Kovács Kálmán

Gólszerzők: Rácz, ill. Velekei L.

Kiállítva: Joó (55., Söpte Se), Koronczai (80., Söpte SE)

A küzdelmes és sportszerű mérkőzés összképe és a helyzetek alapján a kilenc emberrel egyenlítő hazaiak az egy pontra minimum rászolgáltak volna, talán kicsit közelebb is álltak a győzelemhez. A Mórocz játékvezető által kiosztott hat sárga és két piros lap akár egy szikrázóan kemény mérkőzést is utalhatna, de szó nem volt erről, a játékvezető rossz napot fogott ki és több - mérkőzést befolyásoló - tévedése is volt.

Csepregi SE–Alpok Zirkon Vép VSE 2–3 (1–2).

Csepreg, 100 néző, v.: Imre Benjámin

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz (Törzsök), Kossuth, Nika M. (Kurucz), Takács Ke., Nika B., Nika Á. (Simon), Németh Cs., Lukács, Takács D. Edző: Steiner Zsolt

Vép: Bezdi – Baranyai K., Pogácsás (Czeglédy), Baranyai N. (Niksz), Illés, Beke, Szendrődi, Takács Á., Balikó D., Takács M., Balikó M. (Tama). Edző: Gombás Péter

Gólszerzők: Simon, Nika M., ill. Szendrődi, Beke, Balikó D.

Jól előkészített pályán csaptak össze a felek, a házigazda nagy elánnal állt bele a találkozóba. Ennek meg is lett az eredménye, de a Vép hamar egyenlített, sőt meg is fordította a mérkőzés állását. A szünet után sem változott sokat a játék képe, a Csepreg egyenrangú ellenfele volt a Vépnek. A 70. percben egalizálni tudott a hazai egység, ám a hajrában egy beadást követő lecsorgó labdából újabb gólt szerzett a Vép, amellyel eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét. a vereség ellenére a hazai csapat minden tagja dicséretet érdemel, hiszen jó felfogásban futballozott és erősen tartalékosan is megnehezítette ellenfele dolgát.

Rábapatyi KSK–Körmendi FC 4–1 (3–0).

Rábapaty, 80 néző, v.: Csirke Rudolf

Rábapaty: Király – Horváth R., Bakonyi, Zeke (Toldi), Csupor, Horváth M. (Horváth G.), Nardai, Kovács T., Horváth K., Piros, Németh G. (Németh B.). Edző: Marton Róbert

Körmend: Balogh Á. (Sály D.) – Holecz, Lakosi, Buti, Sály P., Belső (Szijjártó Áb.), Szijjártó Ár., Sipos B. (Németh B.), Nagy Zs., Zsoldos (Horváth B.), Sipos M. Edző: Vaspöri Zoltán

Gólszerzők: Horváth K. (2), Horváth R., Németh G., ill. Nagy Zs.

A rábapatyi vezetőség a múlt héten megköszönte Marton Róbert vezetőedző munkáját, és a hátralévő három őszi mérkőzésre Kovács Tamás játékosedzőt bízta meg a csapat irányításával. A rábapatyi klub ezúton is köszöni Marton Róbertnek a csapatért tett erőfeszítéseit. A házigazdának nagyon fontos volt a három pont megszerzése, ennek megfelelően kezdte a mérkőzést és Németh Gábor távoli bombájával hamar előnyt szerzett. Pár perccel később újabb két gólt sikerült elérni Horváth Kevin, illetve Horváth Renátó révén, így magabiztos előnnyel vonulhatott a szünetre a rábapatyi csapat. A vendégek a mérkőzés hajrájában szépítettek, a hazaiak azonban egy büntetővel végleg eldöntötték a mérkőzést. A hazaiaknál mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Horváth Ranch Kft Nádasd KSE–Kiswire-Szentgotthárdi VSE 2–4 (1–1).

Nádasd, 100 néző, v.: Bíró Ottó

Nádasd: Doktor – Kardos, Pálmai (Horváth D.), Péter, Zsoldos (Dudás), Kalamár, Németh B., Major (Cservék), Mesics (Németh J.), Balogh B. (Burka), Meskó. Edző: Elekes Zoltán

Szentgotthárd: Gaál – Sipos B. (Korpics), Mesics - Leiner, Osvald, Nagy O., Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics, Sipos G. (Takács), Gyécsek (László). Edző: Heiter László

Gólszerzők: Burka, Meskó, ill. Sipos B. (3), Takács.

A vendégek Sipos Bálint vezényletével magabiztos győzelmet arattak a Nádasd otthonában.