A Magyar Távirati Iroda (MTI) sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év legjobbjai. A Magyar Labdarúgó Szövetség a 2020-as esztendő után ismét a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatának válogatott kapusát, Alaszics Marcellt választotta az év legjobb játékosának futsal szakágban. A 28 esztendős futballista a 2018/2019-es szezonban lett a szombathelyi csapat játékosa, azóta pedig mindent megnyert a Haladással: háromszor lett bajnok, háromszor pedig kupagyőztes zöld-fehér mezben.

- Természetesen örülök a díjnak, megtisztelő, hiszen mégiscsak egy visszajelzést kap a sportoló arról, hogy jól dolgozik az edzéseken, jól teljesít a pályán - mondta Alasztics Marcell, a HVSE NB I-es futsalcsapatának kapusa, egyben a magyar válogatott hálóőre. - De számomra azért a csapattal elért sikerek értékesebbek - mindig is csapatban gondolkodtam. Jó csapatban játszom, minőségi társak vesznek körül, értékes trófeákért küzdhetek - ez mind közrejátszhatott abban, hogy már második alkalommal választottak meg az év futsaljátékosának. Ezért pedig jár a köszönet a csapattársaimnak, a szakmai stáb tagjainak, a klubvezetésnek. A mögöttünk hagyott év egyébként remekül sikerült: a tavalyi szezont bajnoki címmel zártuk, megnyertük a Magyar Kupát - ráadásul minkét fronton címvédőként diadalmaskodtunk. Az idei szezon is jól alakul, magabiztosan vezetjük a tabellát. A Bajnokok Ligájában sem vallottunk szégyent, bejutottunk az elitkörbe, a legjobb 16 közé - vagyis teljesítettük a célkitűzést. És szerencsére a válogatottal is voltak jó meccseink. Soha rosszabb évet!

- December 7-én játszottuk az utolsó idei bajnokinkat Kecskeméten, majd a válogatott játékosok edzőtáborba vonultak, szombati dolgozunk együtt, aztán kapunk egy kis szusszanásnyi pihenőt - folytatta Alasztics Marcell. - Január 2-án már edzésbe is állunk - de mindenki úgy érkezik vissza a csapathoz, hogy a számára előírt egyéni edzésmunkát elvégzi. Aztán következik egy kőkemény január: egy kupameccsel, öt bajnokival. Lépésről lépésre haladunk: először meg akarjuk nyerni az alapszakaszt, aztán jól teljesíteni a rájátszásban, közben megnyerni a kupát, végül a bajnokságot! Vannak céljaink, és motiváltak vagyunk!