A Haladás öt mérkőzés óta volt veretlen hazai pályán, míg a tiszakécskei vendégek immár 11 meccse nem tudtak nyerni. A várakozásoknak megfelelően a szombathelyiek léptek fel kezdeményezőbben, de hiába vezettek a zöld-fehérek számos ígéretes támadást az első 25 percben, a gól csak nem akart összejönni. Vagy az utolsó passzokba csúszott hiba hazai oldalon, vagy Kiss Ágoston állta útját a kapuba tartó labdának. A Tiszakécske elvétve jutott el Pálfi ketrecéig, de komoly veszélyt egyik próbálkozásuk sem jelentett. A szinte egykapuzó szombathelyiek egy remekbe szabott hazai akció végén Horváth Rajmund révén begyötörték a Haladás vezető találatát. Az utolsó percekben is volt még esélyük a vasiaknak előnyük megduplázására, ám a lehetőségek kimaradtak, így egygólos Haladás-vezetésnél vonulhattak pihenőre a csapatok.

Fordulás után hármat is cserélt Kiss Károly, ám hiába a vérfrissítés, rövid időn belül kétszer is betalálhatott volna a Hali. Aztán derült égből villamcsapásként megszerezte az egyenlítő találatot a Tiszakécske, Takács kétszer is próbálkozhatott, másodjára már bepofozta a játékszert a kapuba. Nem sokkal később Takács a vezetést is megszerezhette volna, de sikerült elválasztaniuk a hazai bekkeknek a labdától a kapu torkában. Rácz a túloldalon nem hibázott, szépen kilőtte a hosszú alsót. Kelemen el is dönthette volna a meccset, de csak kapufáig jutott. Megélénkült a találkozó, de több gól már nem született, így újabb fontos győzelmet aratott a Hali hazai pályán.