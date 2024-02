A Szombathelyi MÁV Haladás VSE vármegyei I.-es bajnokként, sikeres osztályozó után jutott fel az NB III.-as bajnokságba. A nyáron pihenőre szinte nem is jutott idő, a játékoskeret alig változott – ennek megfelelően a bentmaradást jelölte ki célként a klubvezetés. Az őszi szezont jól kezdte az újonc, hazai pályán szorgalmasan gyűjtögette a pontokat, aztán megtört a lendület, végül a kieső helyre, a 16 csapatot felvonultató tabella 14. helyére süllyedt.

– Pótolva a nyári nagyon rövid pihenőt, az őszi utolsó bajnoki után már nem voltak edzések, hosszabb szabadságot kaptak a játékosok – mondta a Haladás vezetőedzője, Szenczi Imre. – De a többség ezt az időszakot is mozgással töltötte, teremtornára járt. Az új évet egyéni edzésprogrammal indították a játékosok, január 15-től elkezdtük az edzéseket. Heti két edzőmérkőzéssel terveztünk, közte a Kenderesi utca pályáin gyakoroltunk. Vegyes a kép. Voltak jó mérkőzéseink, volt, hogy csak szakaszosan kaptam vissza, amit elvárok, és akadt gyengébb teljesítmény. A vármegyei bajnokságban szereplő csapatok ellen már működőképesnek mondható a játékunk, míg például a harmadosztályú Nagykanizsa ellen csak rövid ideig vagyunk képesek azt játszani, amit szeretnénk.

– Két távozónk volt a télen, Németh Milán és Tóth Bence – folytatta a tréner. – Így az amúgy is kis létszámú keretünk tovább fogyatkozott. Kis túlzással, szinte nincs is „felnőtt” játékos a keretben... Volt olyan felkészülési mérkőzésünk, ahol 18 éves átlagéletkorú csapattal kezdtünk, de a szünetben teljes sort cserélve is csak 22 év lett az átlag. Betegség miatt hagyott ki edzéseket Pap Márton, Tóth Márton és Szenczi Bence. Sérülés miatt Varga Csaba, Varga Márk hiányozott. Ferencz Zoltán pedig még el sem tudta kezdeni az edzéseket. A 2006/2007-s korosztályból töltjük fel folyamatosan a keretet – nagy örömömre komoly alázattal dolgoznak a gyerekek. A jövő mindenképpen az övék. Sokkal inkább vallom magunkénak ezt a filozófiát, minthogy idegenből, átigazolási díjért szerződtessünk játékosokat.

– A nyáron a bravúr kategóriába soroltam a bennmaradásunkat, a véleményem most sem változott – mondta Szenczi Imre. – Az ősszel sok olyan pontot elhullajtottunk, amire a meccs képe alapján rászolgáltunk volna. Sajnálkozni nincs értelme – inkább az őszi mérkőzésekből és az edzőmeccsek tapasztalatából kell tanulnunk! Jobban nézünk ki, mint a nyáron, de hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom. Bízom a játékosaimban, de nekik is hinniük kell magukban. Hinniük kell abban, amit csinálnak, mert anélkül nem sikerülhet a bentmaradás. Fejlődnek egyénileg és fejlődnek csapatként is. Rajtam kívül még nagyon sokan bíznak bennük. Ezzel a bizalommal pedig nem élhetünk vissza!

– Sokan kérdezték, hogy mért nem erősítettünk a bennmaradás érdekében. Többször elmondtam, hogy csapatunkat nem hasonlíthatjuk össze a Veszprém, a Tatabánya, a III. Kerület, vagy éppen a Bicske céljaival, koncepciójával. Ezeknek az kluboknak a terveiben az NB II.-be való feljutás is szerepel. A mi stratégiánk inkább hasonlít egy akadémia, vagy első osztályú klub második csapatának céljaihoz. A saját nevelésű játékosainkra számítunk, próbálunk egy sikeres keretet kialakítani – amit házon belül „szakosztály válogatottnak” szoktunk nevezni. Nem szoktam ígérgetni, de azt a játékosok és a stáb nevében is ígérhetem, hogy mindent megteszünk a bentmaradás érdekében! – zárta szavait Szenczi mester.

A tavaszi szezon első meccsén, a 18. fordulóban a Haladás a Kelen vendégeként lép pályára vasárnap (14.00).