Tihanyi Luca, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 12. osztályos diákja, az osztrák Bad Sauerbrunn TC és a szombathelyi Savaria TC teniszezője a Mürztal Wintertour Series elnevezésű ausztriai sorozat egyik állomásán, a Steyer Kindbergben rendezett fedettpályás, korosztályos versenyen lett első. Jó teljesítménnyel nyerte meg a tornát annak ellenére is, hogy a téli felkészülési időszakában nem játszott olyan borítású szőnyeges pályákon, amin a versenyt megrendezték. A téli időszakban egyébként Luca rendszeresen edzett Oberpullendorfban, ahol az osztrákok legmagasabban jegyzett teniszezője, Dominic Thiem is tréningezik – a teniszakadémia vezetője Thiem édesapja. Érdekesség, hogy Thiem éppen 10 évvel ezelőtt a Kurz Hotel Sport Club évzáróján gratulált az akkor burgenlandi U8-as győztes párosnak, melynek Luca az egyik tagja volt. Most ismét találkoztak, Luca már sokszoros burgenlandi bajnokként és a tartományi U18-as korcsoport ranglistavezetőjeként rázott kezet az osztrák élteniszezővel.