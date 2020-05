Borús szombatunk lesz Vas megyében

Mutatjuk, milyen idő lesz szombaton:

Vas megyében szombaton a délelőtt folyamán a már említett melegfront felhőzete lesz felettünk.

A kora délutáni órákig elszórtan alakulhat ki eső, záporeső.

Kora délutántól átmenetileg megszűnik a csapadék és rövid időszakokra felszakadozik a felhőtakaró.

A délies irányú szél napközben megélénkül.

A délután második felétől, kora estétől nyugatról újabb, vastagabb felhőzet érkezik.

Szombaton az esti órákban, várhatóan 21-23 óra között hidegfront érkezik.

A front peremén zivatarokra is számíthatunk (egyes modellek zivataros rendszerrel is számolnak) emiatt hirtelen kialakuló átmeneti viharos széllökésre (kifutószélre), kisebb körzetekben felhőszakadásra (10-20mm), és kis eséllyel kis méretű(~1-2 cm) jégesőre is van esély.

Erről ha érdemes lesz, és már a radarképen látható, akkor külön bejegyzésben értesítek mindenkit, nagyjából az esemény előtt 1 – ¾-ed órával.

A front érkezésével szombaton késő estétől vasárnap reggelig zivataroktól is függetlenül jelentős, 10 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék eshet a térségben.

A csapadékforma eleinte zivataros, majd fokozatosan záporos lesz, az időszak végén csendesebb eső is eshet.

A front előtt még 21 fokig emelkedhet a hőmérséklet csúcsértéke.

Forrás: Kőszegi Időjárás Előrejelzés