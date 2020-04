Vas megyére is figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt, akár jégeső is előfordulhat

Mutatjuk, hogy milyen időre számíthatnak szerdán megyénkben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint délkeleten is megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet. Napközben az erős gomolyfelhő-képződés mellett az Alföldön több, a Dunántúlon kevesebb napsütés várható. Nyugat felől egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is lehet. Többfelé megerősödik a délnyugati, az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél. Zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 18 és 25, késő este 11 és 16 fok között valószínű.

Az egész országterületére, így Vas megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!