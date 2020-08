A cél, hogy megállítsák a fertőzést a gyárban – Már életbe lépett a járványügyi protokoll

Koronavírus-fertőzést igazoltak az Ivy egyik dolgozójánál. Több mint száz munkavállaló csak tesztelés után folytathatja a munkát.

Hétvégén értesültünk arról, hogy koronavírusos lett a mintegy nyolcszáz embert foglalkoztató Ivy Technology Kft. egyik dolgozója. Információnkat Pákozdi Gábor, a vállalat ügyvezető igazgatója tegnap megerősítette. Mint megtudtuk, az érintett munkavállaló július 25-én vett részt egy családi összejövetelen, majd augusztus 5-én, múlt szerdán arról értesült, hogy a társaságból többeknél igazolták a koronavírus-fertőzést. Telefonált munkahelyére, és közölte, hogy munkatársainak védelme érdekében nem megy be dolgozni, és a biztonság kedvéért egy koronavírustesztet is elvégeztet magán. Az ügyvezető hangsúlyozta: az, hogy munkatársuk így tett, helyes, a közösség szempontjából kimagaslóan előremutató döntés volt, főleg mert időközben nála is igazolták a koronavírus-fertőzést. Az összejövetelt követő héten leállás volt a cégnél, ám a megfertőződött munkavállaló múlt hétfőn és kedden – amikor még nem tudhatta, hogy elkapta a vírust – bement dolgozni.

Az érintett műszakjában dolgozó, több mint száz munkavállalót elkülönítették a cég többi munkatársától. Ők egészen addig nem mehetnek dolgozni, amíg be nem bizonyosodik róluk, hogy nem kapták el a fertőzést. A cég folyamatosan egyeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK), és saját költségen az érintett dolgozókat kedden le is tesztelik – tudtuk meg.

Teszteredmények így értelemszerűen még nincsenek, viszont tünetek sem jelentkeztek egyelőre senkinél, ami bizakodásra ad okot. Mindeközben életbe lépett a legszigorúbb járványügyi protokoll a cégnél, vagyis visszatértek azokhoz az óvintézkedésekhez, amelyeket áprilisban és májusban alkalmaztak. A cég területére nem léphetnek be külsősök, az irodai dolgozók ismét home office-

ban vannak, újra kötelező a maszkhasználat, és fokozottan figyelnek az egymás közti távolság megtartására. A fenti intézkedéseknek köszönhetően a vállalatnál abban bíznak, sikerül megállítaniuk a fertőzést.

Egy olvasónktól hétfőn arról értesültünk, hogy a MÁV Szombathelyen, a Szelestey László utcában található Baross Gábor Oktatási Központjában augusztus 7-én, pénteken a reggeli órákban mindenkit kiküldtek a tantermekből, illetve a kollégiumi szobákból az udvarra. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy az előző héten egy koronavírussal fertőzött vagy fertőzöttel kapcsolatban álló személy járt a központ területén, ezért fertőtleníteni kell a termeket, irodákat, folyosókat. Olvasónk szerint a tanfolyamokra az ország egész területéről érkeznek hallgatók, ahogyan az oktatók is járják az országot, ezért nem lehet tudni, hogy a fertőzött Vas megyei volt-e vagy sem. Kérdéseinket elküldtük a MÁV-nak, azonban lapzártánkig nem kaptunk válasz.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) május óta végez szennyvízvizsgálatokat az új koronavírus kimutatására. A 32. héten végzett szennyvízvizsgálatok alapján a vírus örökítőanyagának mennyisége Budapesten és Debrecenben mutatott enyhén növekvő tendenciát, más helyeken annak mennyisége alacsony maradt. A nemzetközi tapasztalatok szerint a szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4–10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. A szennyvízvizsgálatok által előre jelzett közösségi terjedés felgyorsulása megelőzhető a továbbra is érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával – áll az NNK legfrissebb jelentésében.