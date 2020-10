A falu első polgármesterére, Kovács Józsefre emlékeztek Jákfán

Születésének századik évfordulója alkalmából emléktáblát kapott a jákfai polgármesteri hivatal falán dr. Kovács József, a település első, szabadon választott polgármestere.

A megemlékezésen a falu lakói mellett Kovács József két lánya, Gyöngyi és Ildikó, valamint két unokája, Ildikó és Péter is részt vettek. Augusztus 7-én lett volna Kovács doktor százéves. Családja és a falu vezetése méltóképpen szeretett volna megemlékezni róla, így emléktáblát állíttattak a tiszteletére, melyet szerdán délelőtt avattak fel a polgármesteri hivatal udvarán.

Fodor Lászlóné, Jákfa polgármestere így emlékezett: – Doktor úr nem csak születésével vált jákfaivá, élete során többször hangoztatta származását, nyugdíjazását követően pedig hazaköltözött, mert ide kötötték a gyökerei.

Évekig volt települése és a körzet háziorvosa, ­mellette sebészi, belgyógyászi és fogorvosi feladatokat is ellátott. Betegeit nagy szeretettel gondozta, nem ismerte a rendelési időt, csak azt, hogy a betegeket el kell látni: a rendelő ajtaját kitárva, név szerint szólította őket. Élete során folyton hangoztatta: szeretne visszatérni szülőfalujába, ahol nyugdíjazását követően nemcsak letelepedett, de 1990-től 2002-ig polgármester volt. Ez akkoriban nem volt kis feladat: nem volt elődje; sem múltja az önkormányzatiságnak – újra kellett építeni az ország, így faluja önállóságát is.

Több kiemelkedő fejlesztés, a polgármesteri hivatal épületének kialakítása, az óvoda megnyitása, a kultúrház felújítása, a liget kialakítása mind az ő nevéhez fűződnek. – Mindig is elkötelezett volt a polgári értékek és a nemzet megmaradása iránt. A rendszerváltás után remélte, hogy az emberek életkörülményei jobbak lehetnek majd, tenni is szeretett volna ezért. Talán emiatt is vállalta el idős kora ellenére, hogy polgármester legyen – mondta lánya, dr. Kovács Gyöngyi. A köszöntőket követően dr. Kovács József két unokája, Fehérné Patkós Ildikó és Bartek Péter Pál leplezte le az emléktáblát, melyet ezután Magyar Melinda, a falu lelkésze áldott meg, majd a család és az önkormányzat képviselői meg is koszorúzták azt.