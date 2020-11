A gyerekeké a pálya – Avató szűk körben a vasvári óvoda és bölcsőde épületében

A járványhelyzet miatt csak szűk körben tartottak pályaátadót a Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde Kossuth utcai épületében.

Az eseményen jelen volt ifjabb Buzánszky Jenő az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány képviseletében, Tóth Balázs polgármester, valamint Martin Mitterhumer, a PNH Kft. ügyvezetője. Az alapítványt Ovi-Foci néven Buzánszky Jenő, a Nemzet Sportolója, a legendás Aranycsapat jobbhátvédje alapította. A szervezet támogatásával, az önkormányzatok részvételével, valamint taopénzek segítségével épülhetnek meg a minilétesítmények országszerte.

– Nagy öröm számunkra, hogy elért Vasvárra is a program. A városban ez az első, a megyében a 24., országosan a 411., a határon kívüli számokat is figyelembe véve a 426. pálya – mondta ifj. Buzánszky Jenő. Azzal folytatta: kezdeményezésük már ötezer óvodapedagógust és legalább ötvenezer ovist érint. Hozzátette: – Édesapám az utánpótlás-nevelésre mindig nagy hangsúlyt helyezett, az MLSZ-nél is az utánpótlás gondozása volt az ő területe. Az ovifoci program ugyancsak ennek jegyében szerveződik.

Elmondta még: alapítványuk az MLSZ támogatását élvezte kezdetben, de azóta multifunkcionális irányba nyitottak. Nagyon jó a kapcsolatuk a kézilabda- és a röplabda­szövetséggel is. Utóbbival való együttműködésüknek és a taopénznek köszönhető a vasvári pálya létrehozása.

Tóth Balázs polgármester köszönetet mondott Martin Mitterhumer ügyvezetőnek a támogatásért, de Fabók Tibor képviselőtársának is megköszönte a közreműködést: az ovifoci programhoz való csatlakozást ő kezdeményezte. Kiemelte a létesítmény praktikusságát: az árnyékolót és a műfüvet – amely minden időben alkalmas a játékra.