A hőmérőzés tetszik a kicsiknek, van, aki kétszer is sorba áll – Betartják a szabályokat

Újabb hat fővel nőtt Vas megyében a koronavírussal fertőzöttek száma hétfőre. Megyénkben egyelőre sem iskolát, sem óvodát nem kellett bezárni. Az óvodák a járványhelyzet miatt saját intézkedési tervet készítettek.

A szombathelyi Boldog Brenner János Óvodában a minisztérium és – egyházi intézmény lévén – a Katolikus Püspöki Konferencia által készített útmutatásokat is figyelembe vették az óvoda intézkedési tervének megfogalmazásakor. A szabályokat a szülői értekezleten ismertették a szülőkkel.

Felnőttek csak maszkban léphetnek az óvoda területére. A bejáratnál kéz- és lábfertőtlenítést is kell végezni.

– A gyermekek számára a szájmaszkot nem tettük kötelezővé, mert nem higiénikus – tájékoztat Pintérné László Ildikó óvodavezető. – Nem tudnak rá vigyázni, folyamatosan piszkálnák, így többet ártana, mint használna. A hőmérőzést az óvoda dolgozóinál vezettük be. A gyerekek hőmérsékletét szúrópróbaszerűen mérjük. Nem akarjuk megijeszteni őket, ezért a hőmérőzést játékos foglalkozásokba építjük be. A gyerekek megtanulják az alapos kézmosást. Ezt a mosdókban kitett rajzok, matricák is segítik. Nem várjuk el, hogy egyfolytában fertőtlenítsék a kezüket, csak reggel érkezéskor és amikor az udvarról bejönnek. A kézmosás elegendő. Naponta többször fertőtlenítjük a gyakran használt tárgyakat, kilincseket, adagolókat. Az ágyneműhuzatot hetente hazaküldjük mosásra, normál időszakban ez havonta történik meg. Szigorúan betartatjuk azt a szabályt, hogy beteg gyereket ne hozzanak oviba.

– Ha az intézkedési tervben megfogalmazott tünetek bármelyikét tapasztaljuk a gyermeknél, akkor az elkülönítő szobába kerül – folytatja Pintérné László Ildikó. – Bár még nem volt ilyen, de ha megtörténik, értesítjük a szülőket és az óvoda orvosát. Az orvos dönti el, hogy kell-e koronavírustesztet végezni. Ha pozitív a teszt, akkor a járványügyi hatóság meghozza a szükséges karanténintézkedéseket. Az óvoda esetleges bezárását csak az operatív törzs rendelheti el.

A helyi önkormányzat által fenntartott Jáki Százszorszép Óvoda vezetője, Kissné Nárai Mária elmondta, hogy ők minden reggel hőmérőzik a gyerekeket. – Nem volt ebből probléma, a gyerekeknek megmutattuk a műszert, játéknak fogják fel, van, aki kétszer is sorba áll. A gyermekeket csak egy felnőtt kísérheti el, de ő sem mehet be a csoportszobába vagy a mosdóba. Délután a szülőkkel – a korábbi időszakkal ellentétben – nem szabad az óvodában időzni, játszóterezni. A legkisebb gyerekek csak mosható, vasalható alvókát hozhatnak magukkal, otthoni játékot nem vihetnek az oviba. A távolságtartást az óvodában nehéz betartani. Segíteni kell a gyerekeknek öltözködni, meg kell törölni az orrukat, és a kicsiket néha ölbe kell venni. Az alvásnál annyit tehetünk, hogy fejtől-lábtól fektetjük őket.