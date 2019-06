Kowalskyék balesetet szenvedtek úton Miskolc felé

A Pünkösdi Fesztivál egyik sztárfellépője hivatalos facebook oldalán osztotta meg élményét a Gencsapáti Pünkösdi fesztivállal kapcsolatban. A csapat fáradhatatlan és már a következő koncert helyszínére tartanak, de útközben súlyos autóbalesetet szenvedtek.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a zenekar az egyik leglátványosabb fellépést nyújtotta a közönségnek a tegnapi napon, amiben az is szerepet játszhatott, hogy ők is nagyszerűen érezték magukat, amiről be is számoltak közösségi oldalukon:



Az együttes rendkívül elfoglalt és ma este már Miskolcon játszanak, így útra is keltek, de útközben borulást szenvedtek, de szerencsére nem sérültek meg és biztosították a rajongókat, hogy mindent megtesznek azért, hogy az esti koncertet megtartsák.

Hihetetlen, hogy a zenekar számára még ilyenkor is a közönség az első!