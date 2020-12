A kutya bundáját télen is nyírni kell

A járványhelyzetről és a téli bundaápolásról Bernáth Veronika kutyakozmetikussal beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Minden más szolgáltatáshoz hasonlóan itt is elengedhetetlen a körültekintés és az odafigyelés. A vendégek szigorúan csak maszkban jöhetnek be, és csak akkor maradhatnak, ha a kutya problémás – mondja Bernáth Veronika. A szabályokat a kapura is kiírta, hiszen óvni szeretné magát, a családját és a vendégeit is. Érkezés után a kutyákat is egyből megfürdeti, nehogy bármi a bundájukra tapadjon.

– Sajnos sok vendégem került karanténba, volt, aki csak kontaktszemélyként és volt, aki meg is betegedett – meséli a kutyakozmetikus. Bundás barátaink ápolása azonban elengedhetetlen, sőt: télen még nagyobb jelentősége van a kutyabunda rendben tartásának, mint más évszakokban. A kutyakozmetikus szerint sokan követik el azt a hibát, hogy ilyenkor nem nyíratják meg állataikat, ez a döntés nyáron viszont gondokat okozhat: összeáll a bunda. Éppen ezért fontos, hogy gondoskodjunk az egészségügyi nyírásokról és rendszeresen fésüljük a négylábúakat, bontsuk a bundájukat. Természetesen a nyírás nem egyenlő a nyári bundarövidítéssel, de ha csak két centimétert vágatunk a szőrükből, még nem fognak megfázni. Ügyeljünk arra is, hogy hosszú szőrű kutyáinknak a fűtött lakás meleg lehet, benti tartású, rövid szőrű társaiknak viszont séta közben a nagy hőkülönbség okozhat gondokat, így lehetőség szerint adjunk rájuk ruhát. Udvari kutyát fürdetni tilos – hangsúlyozza Bernáth Veronika. Ha összeáll a bundájuk, az már nyárig így marad, fokozottan ügyeljünk tehát a bundaápolásra. Az ebek mancsa is gondozásra szorulhat. A sós utak kicsíphetik a lábukat, fájdalmat okozva, erre a kutyakozmetikus mancsvédő krémeket ajánl.

Hidegben ritkábban – nyolc- vagy tízhetente –, de vigyük őket kutyakozmetikába, és otthon is fi gyeljünk oda fokozottan a bunda állapotára.

Kiemelt képünkön: Bernáth Veronika hangsúlyozza: télen is fontos a bundaápolás