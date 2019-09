A szombathelyi waldorfos diákok elképzelték, mi lesz 2039-ben

Hétfőtől máig tart és a tudatos szemléletformálást célozza az a projekthét, amellyel a Waldorf-gimnazisták előkészítik a tanévet.

– Sokrétű témák fogalmazódnak meg környezetünkkel, a jövőnkkel kapcsolatban. Kiindulópontként azt kellett a diákoknak elképzelniük, mi lesz 2039-ben. Ehhez kapcsolódva a gimnáziumban tanító és a gyakorlati foglalkozásokat tartó tanárok beszéltek nekik a környezetszennyezésről, a műanyagokról, az építőanyagokról, arról is, hogyan lehetne az építési struktúrákat megváltoztatni.

Szóba került a mesterséges intelligencia, a digitális valóság és veszélyei is – hallottuk Laki Jánostól, aki augusztus óta igazgatója a Perint-parti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának. A projekt gyakorlati részében a Derkovits lakótelepre mentek ki a diákok: tapasztalatot gyűjtöttek, interjúkat készítettek az ott élőkkel arról, hogy mennyire élhető a lakótelep, mik a jellemzői, hogyan gondolkodnak az emberek az őket körülvevő környezetről. Az interjúkat kreatív módon – dráma változatban, filmet, fotót, makettet készítve, kampánybeszédet mondva – dolgozták fel.

– A tudatos szemléletformálás a célunk. Csütörtökön reggel az iskola szemetét hatalmas fóliákra borítottuk ki. A fiatalok szelektáltak is egyben: mit nem kellett volna eldobni. Nagy felismerésük volt, hogy a legtöbb szemét éppen a szemét becsomagolására szolgáló zacskó. A hulladékból jutott „odavaló” az iskola komposztjára is. A projekthét utolsó napján a diákok a tantermeiket rendezik be – mondta Laki János.

– Nagyszerűen érzem magamat, rengeteget tanultunk. A csoportunk makettet készít: a Domus épületét „alakítjuk át”. Egy tegnapi előadáson szembesültem azzal, hogy a Facebook- és az egyéb internetes oldalak mennyire követnek bennünket – mesélte Szele Bálint.