A világnap alkalmából ismerték el azokat, akik közösségükért önzetlenül tesznek

Az önkénteseket díjazták csütörtökön a vasi megyeszékhelyen. A jelöltekre szervezetek, egyesületek és intézmények is tehettek javaslatot.

December 5-e az önkéntesség világnapja. Az ENSZ Közgyűlése 1985. december 17-én foglalta határozatba megtartását, majd a világszervezet 2002. november 26-án újabb közgyűlési határozattal szólította fel a kormányokat, hogy támogassák az önkéntességet, a gazdasági és társadalmi fellendülés stratégiai eszközét.

Ehhez kapcsolódva a Vas megyei Család és Esélyteremtő Önkéntes Ház idén is felhívást tett közzé, melyben az év vasi önkéntesét keresték. Civil, non- és forprofit szervezetek, intézmények, önkormányzatok is jelölhettek. Az elismeréseket az Óperint utcai Új Nemzedék Közösségi Tér épületében adták át tegnap délután.

Először Pesz ­Alexandra vehette át az emléklapot és ajándékcsomagot, melyet Nagy Krisztina a Civil Információs Centrum nevében, Polgár Gábor pedig a rendezvénynek helyet adó intézmény vezetőjeként adott át. Alexandra még csak 19 éves, de már régóta foglalkoztatja az önkéntesség. Programok szervezésében és koordinálásában, kitelepüléseken a közösség munkájának népszerűsítésében vállal aktív szerepet. Őt az Új Nemzedék Szombathelyi Közösségi Tér jelölte a díjra.

Mesics Noémit a Közösen Szentgotthárdért Egyesület javasolta elismerésre. A négygyerekes anyuka ismerősei szerint lenyűgözően hangolja össze edzői feladatait az önkéntességgel és a magánéletével. Méltatásában elhangzott: fáradhatatlan, és megvan benne az a képesség, aminek segítségével még azokat az embereket is képes megmozgatni, akik nehezebben vesznek részt a közösség életében.

Fehér Levente a Vas Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház ajánlásával került fel a díjazottak közé. Pedagógusként évtizedeken keresztül mutatott példát diákjainak felelősségtudatról, következetességről és alázatról. A hátrányos helyzetű gyermekeket térítésmentesen korrepetálta és életvezetési tanácsokkal is ellátta őket, ennek köszönhetően jelentősen javultak tanulmányi eredményeik is. Szabadidős programok szervezésében is aktívan részt vett, saját elmondása szerint tanári pályája alatt nemcsak oktatta a diákokat, de sokat tanult is tőlük.

Simon Ádámot a Herényi Kulturális és Sportegyesület ajánlásával díjazták. Már 12 éves kora óta önkénteskedik, 2008-ban a Smidt Múzeum kertjének kitakarításával kezdődött ilyen jellegű munkája. Azóta egyre több civil szervezet életébe kapcsolódott be, elsősorban informatikusként segíti működésüket.

Az elismerések átadása után a jelenlévők online beszélgethettek Pásztory Istvánnal, aki jelenleg Máltán folytatja segítőtevékenységét.